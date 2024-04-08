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В Орске объявили об эвакуации поселка Лесоторговый

В Орске объявили об эвакуации поселка Лесоторговый - РИА Новости, 08.04.2024

В Орске объявили об эвакуации поселка Лесоторговый

В Орске объявили об эвакуации поселка Лесоторговый из-за угрозы подтопления, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:41

2024-04-08T09:41

2024-04-08T11:05

орск

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

происшествия

владимир путин

александр куренков (мчс)

владимир колокольцев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Орске объявили об эвакуации поселка Лесоторговый из-за угрозы подтопления, сообщила мэрия города в Telegram-канале."Администрация города Орска приняла решение превентивно эвакуировать жителей поселка Лесоторговый. Не дожидаясь критической ситуации, жители должны эвакуироваться в пункт временного размещения", — говорится в публикации.Автобусы ожидают людей на конечной остановке "Орское ДСУ-3".В городе, как и во всей Оренбургской области, действует режим ЧС федерального характера.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией. В понедельник уровень воды в реке упал на девять сантиметров — до 963 сантиметров. Подтопленным остается 6641 жилой дом.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.Утром в воскресенье в область прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.

орск

оренбургская область

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Эвакуация жителей затопленных районов Орска на самосвалах и КамАЗах Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на самосвалах и "Камазах", передает корреспондент РИА Новости, который работает в зоне паводка 2024-04-08T09:41 true PT0M41S

Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-08T09:41 true PT1M16S

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орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, происшествия, владимир путин, александр куренков (мчс), владимир колокольцев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024