https://ria.ru/20240408/kungurov-1938723321.html

Источник сообщил о гибели оперного певца Кунгурова

Источник сообщил о гибели оперного певца Кунгурова - РИА Новости, 08.04.2024

Источник сообщил о гибели оперного певца Кунгурова

Тело оперного певца Евгения Кунгурова нашли возле дома в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T22:55

2024-04-08T22:55

2024-04-08T23:47

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Тело оперного певца Евгения Кунгурова нашли возле дома в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Вечером в понедельник под окнами жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы было обнаружено тело Евгения Кунгурова. По предварительным данным, он покончил с собой", — сказал собеседник агентства.Как, в свою очередь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, Кунгуров незадолго до гибели написал сообщение жене, что она найдет его мертвым. Она же и вызвала полицию."Предварительно, у него были проблемы с психическим здоровьем", — заключил собеседник.Согласно странице Кунгурова в соцсети "ВКонтакте", он родился 18 июля 1983 года в городе Заречном Свердловской области. В 2022 году Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023 года получил Благодарственное письмо президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад. Кунгуров является заслуженным артистом России.

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия