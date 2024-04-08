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Источник сообщил о гибели оперного певца Кунгурова - РИА Новости, 08.04.2024
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22:55 08.04.2024 (обновлено: 23:47 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/kungurov-1938723321.html
Источник сообщил о гибели оперного певца Кунгурова
Источник сообщил о гибели оперного певца Кунгурова - РИА Новости, 08.04.2024
Источник сообщил о гибели оперного певца Кунгурова
Тело оперного певца Евгения Кунгурова нашли возле дома в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T22:55
2024-04-08T23:47
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Тело оперного певца Евгения Кунгурова нашли возле дома в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Вечером в понедельник под окнами жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы было обнаружено тело Евгения Кунгурова. По предварительным данным, он покончил с собой", — сказал собеседник агентства.Как, в свою очередь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, Кунгуров незадолго до гибели написал сообщение жене, что она найдет его мертвым. Она же и вызвала полицию."Предварительно, у него были проблемы с психическим здоровьем", — заключил собеседник.Согласно странице Кунгурова в соцсети "ВКонтакте", он родился 18 июля 1983 года в городе Заречном Свердловской области. В 2022 году Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023 года получил Благодарственное письмо президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад. Кунгуров является заслуженным артистом России.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Источник сообщил о гибели оперного певца Кунгурова

Оперного певца Кунгурова нашли мертвым у дома в центре Москвы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕвгений Кунгуров
Евгений Кунгуров - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Евгений Кунгуров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Тело оперного певца Евгения Кунгурова нашли возле дома в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Вечером в понедельник под окнами жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы было обнаружено тело Евгения Кунгурова. По предварительным данным, он покончил с собой", — сказал собеседник агентства.
Как, в свою очередь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, Кунгуров незадолго до гибели написал сообщение жене, что она найдет его мертвым. Она же и вызвала полицию.
"Предварительно, у него были проблемы с психическим здоровьем", — заключил собеседник.
Согласно странице Кунгурова в соцсети "ВКонтакте", он родился 18 июля 1983 года в городе Заречном Свердловской области. В 2022 году Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023 года получил Благодарственное письмо президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад. Кунгуров является заслуженным артистом России.
 
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