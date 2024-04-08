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Скончался глава израильского союза ветеранов Второй мировой войны - РИА Новости, 08.04.2024
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Религия
 
17:35 08.04.2024 (обновлено: 17:40 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/izrailskiy-1938675499.html
Скончался глава израильского союза ветеранов Второй мировой войны
Скончался глава израильского союза ветеранов Второй мировой войны - РИА Новости, 08.04.2024
Скончался глава израильского союза ветеранов Второй мировой войны
Председатель "Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма" Абрам Гринзайд умер в понедельник на 99-м году жизни, благодаря его усилиям в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:35
2024-04-08T17:40
религия
израиль
россия
германия
герман захарьяев
кнессет израиля
религия
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Председатель "Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма" Абрам Гринзайд умер в понедельник на 99-м году жизни, благодаря его усилиям в Израиле установили празднование Дня Победы 9 мая, сообщил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев."Кончина Абрама Наумовича Гринзайда — это трагическая потеря для всех, кто знал этого незаурядного человека, работал вместе с ним… Я глубоко скорблю… и выражаю искренние соболезнования семье и близким покойного", - сказал Захарьяев. Соболезнования распространены в понедельник пресс-службой фонда.Он отметил, что до последних дней Абрам Наумович "вел активную общественную работу", а "вся его жизнь была посвящена служению обществу"."Благодаря его активности и мудрому руководству всеизраильский союз ветеранов стал образцовой организацией и успешно решал две важнейшие задачи: популяризировал на территории еврейского государства подвиг Красной армии, победившей фашизм, и занимался социальной поддержкой участников Великой Отечественной войны, проживающих в Израиле. Во многом благодаря его усилиям в 2017 году Кнессет принял закон о праздновании Дня Победы в Израиле 9 мая. Также благодаря его поддержке в Израиле и по всему миру активно отмечается День Спасения и Освобождения 26 Ияра", - подчеркнул представитель фонда.По его словам, на встрече три дня назад Гринзайд заявил, что его последнее желание – чтобы День Спасения и Освобождения (приуроченный ко дню капитуляции нацистской Германии по иудейскому календарю) отмечался бы евреями как религиозный праздник, а также чтобы во всех городах, где находятся отделения союза, "отметили 26 Ияра молитвами в синагогах и возле памятников героям Второй мировой войны". Он назвал это своим наследством для будущих поколений.Ранее свои соболезнования выразил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Как указано в сообщении, опубликованном на сайте посольства РФ в Израиле, в годы Второй мировой войны Гринзайд в составе разведывательного подразделения "отважно сражался с общим врагом народов Европы – германским фашизмом", участвовал в кровопролитных боях по освобождению Тарту (Эстония), в форсировании Одера, в освобождении Праги, а также в Катовицкой операции. За проявленное мужество был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги". С 1990 года проживал в Израиле, с 2005 года бессменно возглавлял крупнейшую ветеранскую организацию Израиля – "Союз ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма".
https://ria.ru/20240327/ravvin-1936229606.html
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израиль, россия, германия, герман захарьяев, кнессет израиля, религия
Религия, Израиль, Россия, Германия, Герман Захарьяев, Кнессет Израиля, Религия
Скончался глава израильского союза ветеранов Второй мировой войны

Глава израильского союза ветеранов Второй мировой войны умер на 99-м году жизни

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Союза ветеранов Великой Отечественной войны Израиля Авраам Гринзайд на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти"
Глава Союза ветеранов Великой Отечественной войны Израиля Авраам Гринзайд на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Председатель "Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма" Абрам Гринзайд умер в понедельник на 99-м году жизни, благодаря его усилиям в Израиле установили празднование Дня Победы 9 мая, сообщил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
"Кончина Абрама Наумовича Гринзайда — это трагическая потеря для всех, кто знал этого незаурядного человека, работал вместе с ним… Я глубоко скорблю… и выражаю искренние соболезнования семье и близким покойного", - сказал Захарьяев. Соболезнования распространены в понедельник пресс-службой фонда.
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Он отметил, что до последних дней Абрам Наумович "вел активную общественную работу", а "вся его жизнь была посвящена служению обществу".
"Благодаря его активности и мудрому руководству всеизраильский союз ветеранов стал образцовой организацией и успешно решал две важнейшие задачи: популяризировал на территории еврейского государства подвиг Красной армии, победившей фашизм, и занимался социальной поддержкой участников Великой Отечественной войны, проживающих в Израиле. Во многом благодаря его усилиям в 2017 году Кнессет принял закон о праздновании Дня Победы в Израиле 9 мая. Также благодаря его поддержке в Израиле и по всему миру активно отмечается День Спасения и Освобождения 26 Ияра", - подчеркнул представитель фонда.
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По его словам, на встрече три дня назад Гринзайд заявил, что его последнее желание – чтобы День Спасения и Освобождения (приуроченный ко дню капитуляции нацистской Германии по иудейскому календарю) отмечался бы евреями как религиозный праздник, а также чтобы во всех городах, где находятся отделения союза, "отметили 26 Ияра молитвами в синагогах и возле памятников героям Второй мировой войны". Он назвал это своим наследством для будущих поколений.
Ранее свои соболезнования выразил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Как указано в сообщении, опубликованном на сайте посольства РФ в Израиле, в годы Второй мировой войны Гринзайд в составе разведывательного подразделения "отважно сражался с общим врагом народов Европы – германским фашизмом", участвовал в кровопролитных боях по освобождению Тарту (Эстония), в форсировании Одера, в освобождении Праги, а также в Катовицкой операции. За проявленное мужество был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги". С 1990 года проживал в Израиле, с 2005 года бессменно возглавлял крупнейшую ветеранскую организацию Израиля – "Союз ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма".
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