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Скончался глава израильского союза ветеранов Второй мировой войны

Скончался глава израильского союза ветеранов Второй мировой войны - РИА Новости, 08.04.2024

Скончался глава израильского союза ветеранов Второй мировой войны

Председатель "Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма" Абрам Гринзайд умер в понедельник на 99-м году жизни, благодаря его усилиям в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:35

2024-04-08T17:35

2024-04-08T17:40

религия

израиль

россия

германия

герман захарьяев

кнессет израиля

религия

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Председатель "Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма" Абрам Гринзайд умер в понедельник на 99-м году жизни, благодаря его усилиям в Израиле установили празднование Дня Победы 9 мая, сообщил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев."Кончина Абрама Наумовича Гринзайда — это трагическая потеря для всех, кто знал этого незаурядного человека, работал вместе с ним… Я глубоко скорблю… и выражаю искренние соболезнования семье и близким покойного", - сказал Захарьяев. Соболезнования распространены в понедельник пресс-службой фонда.Он отметил, что до последних дней Абрам Наумович "вел активную общественную работу", а "вся его жизнь была посвящена служению обществу"."Благодаря его активности и мудрому руководству всеизраильский союз ветеранов стал образцовой организацией и успешно решал две важнейшие задачи: популяризировал на территории еврейского государства подвиг Красной армии, победившей фашизм, и занимался социальной поддержкой участников Великой Отечественной войны, проживающих в Израиле. Во многом благодаря его усилиям в 2017 году Кнессет принял закон о праздновании Дня Победы в Израиле 9 мая. Также благодаря его поддержке в Израиле и по всему миру активно отмечается День Спасения и Освобождения 26 Ияра", - подчеркнул представитель фонда.По его словам, на встрече три дня назад Гринзайд заявил, что его последнее желание – чтобы День Спасения и Освобождения (приуроченный ко дню капитуляции нацистской Германии по иудейскому календарю) отмечался бы евреями как религиозный праздник, а также чтобы во всех городах, где находятся отделения союза, "отметили 26 Ияра молитвами в синагогах и возле памятников героям Второй мировой войны". Он назвал это своим наследством для будущих поколений.Ранее свои соболезнования выразил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Как указано в сообщении, опубликованном на сайте посольства РФ в Израиле, в годы Второй мировой войны Гринзайд в составе разведывательного подразделения "отважно сражался с общим врагом народов Европы – германским фашизмом", участвовал в кровопролитных боях по освобождению Тарту (Эстония), в форсировании Одера, в освобождении Праги, а также в Катовицкой операции. За проявленное мужество был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги". С 1990 года проживал в Израиле, с 2005 года бессменно возглавлял крупнейшую ветеранскую организацию Израиля – "Союз ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма".

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https://ria.ru/20240401/antisemitizm-1937075545.html

https://ria.ru/20240214/gunko-1927210238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

израиль, россия, германия, герман захарьяев, кнессет израиля, религия