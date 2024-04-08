Скончался глава израильского союза ветеранов Второй мировой войны
Глава израильского союза ветеранов Второй мировой войны умер на 99-м году жизни
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Союза ветеранов Великой Отечественной войны Израиля Авраам Гринзайд на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти"
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Председатель "Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма" Абрам Гринзайд умер в понедельник на 99-м году жизни, благодаря его усилиям в Израиле установили празднование Дня Победы 9 мая, сообщил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
"Кончина Абрама Наумовича Гринзайда — это трагическая потеря для всех, кто знал этого незаурядного человека, работал вместе с ним… Я глубоко скорблю… и выражаю искренние соболезнования семье и близким покойного", - сказал Захарьяев. Соболезнования распространены в понедельник пресс-службой фонда.
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Он отметил, что до последних дней Абрам Наумович "вел активную общественную работу", а "вся его жизнь была посвящена служению обществу".
"Благодаря его активности и мудрому руководству всеизраильский союз ветеранов стал образцовой организацией и успешно решал две важнейшие задачи: популяризировал на территории еврейского государства подвиг Красной армии, победившей фашизм, и занимался социальной поддержкой участников Великой Отечественной войны, проживающих в Израиле. Во многом благодаря его усилиям в 2017 году Кнессет принял закон о праздновании Дня Победы в Израиле 9 мая. Также благодаря его поддержке в Израиле и по всему миру активно отмечается День Спасения и Освобождения 26 Ияра", - подчеркнул представитель фонда.
По его словам, на встрече три дня назад Гринзайд заявил, что его последнее желание – чтобы День Спасения и Освобождения (приуроченный ко дню капитуляции нацистской Германии по иудейскому календарю) отмечался бы евреями как религиозный праздник, а также чтобы во всех городах, где находятся отделения союза, "отметили 26 Ияра молитвами в синагогах и возле памятников героям Второй мировой войны". Он назвал это своим наследством для будущих поколений.
Ранее свои соболезнования выразил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Как указано в сообщении, опубликованном на сайте посольства РФ в Израиле, в годы Второй мировой войны Гринзайд в составе разведывательного подразделения "отважно сражался с общим врагом народов Европы – германским фашизмом", участвовал в кровопролитных боях по освобождению Тарту (Эстония), в форсировании Одера, в освобождении Праги, а также в Катовицкой операции. За проявленное мужество был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги". С 1990 года проживал в Израиле, с 2005 года бессменно возглавлял крупнейшую ветеранскую организацию Израиля – "Союз ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма".