https://ria.ru/20240408/germaniya-1938593480.html

Германия отвергла обвинения Никарагуа в нарушении международного права

Германия отвергла обвинения Никарагуа в нарушении международного права - РИА Новости, 08.04.2024

Германия отвергла обвинения Никарагуа в нарушении международного права

Правительство ФРГ отвергает обвинения Никарагуа о нарушении международного права в связи с военной помощью Израилю, Берлин выступит по этому поводу перед... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:16

2024-04-08T14:16

2024-04-08T14:16

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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Правительство ФРГ отвергает обвинения Никарагуа о нарушении международного права в связи с военной помощью Израилю, Берлин выступит по этому поводу перед Международным судом ООН завтра, заявил журналистам официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. Как сообщалось ранее, в понедельник посол Никарагуа в Нидерландах Карлос Аргуэльо Гомес заявил, что Никарагуа призывает Международный суд ООН обязать Германию прекратить военную помощь Израилю, которая может быть использована в нарушение конвенции о геноциде. В понедельник Международный суд ООН начал слушания по иску Никарагуа против Германии из-за ее предполагаемого нарушения конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании в отношении сектора Газа. "В этот момент Никарагуа представляет свои аргументы на заседании перед Международным судом. Мы сами выскажемся завтра и представим нашу версию перед Международным судом. Прошу понять, что пока я не могу комментировать (последние) высказывания Никарагуа... но, как я уже говорил, мы совершенно четко отвергаем обвинения Никарагуа в том, что Германия нарушает международные права... и об этом мы подробно скажем завтра перед Международным судом", - сказал Фишер журналистам на брифинге правительства ФРГ в понедельник. Никарагуа 1 марта подала иск в Международный суд ООН против Германии из-за того, что та прекратила поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как утверждает правительство Никарагуа, Германия оказывает финансовую, политическую и военную помощь Израилю, осознавая, что она будет использована с нарушением международного права. В суде отмечали, что иск был инициирован в связи с предполагаемыми нарушениями ФРГ своих обязательств по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Официальный представитель правительства и МИД ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин считает неправомерной подачу иска Никарагуа в суд ООН против Германии из-за якобы способствования геноциду в Газе и отвергает такие обвинения.

https://ria.ru/20240112/sudi-1921044884.html

https://ria.ru/20240111/slushaniya-1920701574.html

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