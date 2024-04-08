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Германия отвергла обвинения Никарагуа в нарушении международного права - РИА Новости, 08.04.2024
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14:16 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/germaniya-1938593480.html
Германия отвергла обвинения Никарагуа в нарушении международного права
Германия отвергла обвинения Никарагуа в нарушении международного права - РИА Новости, 08.04.2024
Германия отвергла обвинения Никарагуа в нарушении международного права
Правительство ФРГ отвергает обвинения Никарагуа о нарушении международного права в связи с военной помощью Израилю, Берлин выступит по этому поводу перед... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:16
2024-04-08T14:16
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Правительство ФРГ отвергает обвинения Никарагуа о нарушении международного права в связи с военной помощью Израилю, Берлин выступит по этому поводу перед Международным судом ООН завтра, заявил журналистам официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. Как сообщалось ранее, в понедельник посол Никарагуа в Нидерландах Карлос Аргуэльо Гомес заявил, что Никарагуа призывает Международный суд ООН обязать Германию прекратить военную помощь Израилю, которая может быть использована в нарушение конвенции о геноциде. В понедельник Международный суд ООН начал слушания по иску Никарагуа против Германии из-за ее предполагаемого нарушения конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании в отношении сектора Газа. "В этот момент Никарагуа представляет свои аргументы на заседании перед Международным судом. Мы сами выскажемся завтра и представим нашу версию перед Международным судом. Прошу понять, что пока я не могу комментировать (последние) высказывания Никарагуа... но, как я уже говорил, мы совершенно четко отвергаем обвинения Никарагуа в том, что Германия нарушает международные права... и об этом мы подробно скажем завтра перед Международным судом", - сказал Фишер журналистам на брифинге правительства ФРГ в понедельник. Никарагуа 1 марта подала иск в Международный суд ООН против Германии из-за того, что та прекратила поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как утверждает правительство Никарагуа, Германия оказывает финансовую, политическую и военную помощь Израилю, осознавая, что она будет использована с нарушением международного права. В суде отмечали, что иск был инициирован в связи с предполагаемыми нарушениями ФРГ своих обязательств по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Официальный представитель правительства и МИД ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин считает неправомерной подачу иска Никарагуа в суд ООН против Германии из-за якобы способствования геноциду в Газе и отвергает такие обвинения.
https://ria.ru/20240112/sudi-1921044884.html
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в мире, германия, никарагуа, израиль, оон
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Германия отвергла обвинения Никарагуа в нарушении международного права

МИД: Германия отвергает обвинения Никарагуа из-за помощи Израилю

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Правительство ФРГ отвергает обвинения Никарагуа о нарушении международного права в связи с военной помощью Израилю, Берлин выступит по этому поводу перед Международным судом ООН завтра, заявил журналистам официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.
Как сообщалось ранее, в понедельник посол Никарагуа в Нидерландах Карлос Аргуэльо Гомес заявил, что Никарагуа призывает Международный суд ООН обязать Германию прекратить военную помощь Израилю, которая может быть использована в нарушение конвенции о геноциде. В понедельник Международный суд ООН начал слушания по иску Никарагуа против Германии из-за ее предполагаемого нарушения конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании в отношении сектора Газа.
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"В этот момент Никарагуа представляет свои аргументы на заседании перед Международным судом. Мы сами выскажемся завтра и представим нашу версию перед Международным судом. Прошу понять, что пока я не могу комментировать (последние) высказывания Никарагуа... но, как я уже говорил, мы совершенно четко отвергаем обвинения Никарагуа в том, что Германия нарушает международные права... и об этом мы подробно скажем завтра перед Международным судом", - сказал Фишер журналистам на брифинге правительства ФРГ в понедельник.
Никарагуа 1 марта подала иск в Международный суд ООН против Германии из-за того, что та прекратила поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как утверждает правительство Никарагуа, Германия оказывает финансовую, политическую и военную помощь Израилю, осознавая, что она будет использована с нарушением международного права.
В суде отмечали, что иск был инициирован в связи с предполагаемыми нарушениями ФРГ своих обязательств по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
Официальный представитель правительства и МИД ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин считает неправомерной подачу иска Никарагуа в суд ООН против Германии из-за якобы способствования геноциду в Газе и отвергает такие обвинения.
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