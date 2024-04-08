https://ria.ru/20240408/ekvador-1938662077.html

Посол Эквадора посетил российский МИД

Посол Эквадора посетил российский МИД - РИА Новости, 08.04.2024

Посол Эквадора посетил российский МИД

Посол Эквадора в России Хуан Ольгин посетил МИД РФ, ему высказали обеспокоенность из-за проникновения эквадорских силовиков в посольство Мексики в стране,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:03

2024-04-08T17:03

2024-04-08T17:03

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мексика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посол Эквадора в России Хуан Ольгин посетил МИД РФ, ему высказали обеспокоенность из-за проникновения эквадорских силовиков в посольство Мексики в стране, сообщили в МИД РФ. "Со своей стороны высказали крайнюю обеспокоенность вооруженным проникновением представителей эквадорских силовых структур в мексиканское посольство", - говорится в сообщении о встрече посла с российскими дипломатами в понедельник. Российская сторона на встрече подчеркнула приверженность Москвы Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, гарантирующей иммунитет дипмиссий от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. "Считаем опасной произвольную трактовку основополагающих норм международного права. В связи с этим для нас не могут быть приемлемыми любые нарушения под тем или иным предлогом неприкосновенности дипломатических представительств - будь то в США, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке", — отметили в МИД РФ. Также российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что РФ всегда будет выступать за то, чтобы Латинская Америка оставалась зоной мира. "Выразили надежду, что латиноамериканские друзья будут избегать действий, способных внести раздор в традиционно неконфликтные отношения добрососедства и партнерства, и найдут взаимоприемлемый выход из сложившейся ситуации", - заключили в МИД РФ. В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором.

https://ria.ru/20240407/ekvador-1938420553.html

https://ria.ru/20240407/oon-1938332939.html

https://ria.ru/20240407/ekvador-1938420553.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эквадор, россия, мексика