Посол Эквадора посетил российский МИД
МИД выразил послу Эквадора обеспокоенность из-за ЧП в дипмиссии Мексики в Кито
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосол Республики Эквадор в РФ Хуан Фернандо Ольгин Флорес
Посол Республики Эквадор в РФ Хуан Фернандо Ольгин Флорес. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посол Эквадора в России Хуан Ольгин посетил МИД РФ, ему высказали обеспокоенность из-за проникновения эквадорских силовиков в посольство Мексики в стране, сообщили в МИД РФ.
"Со своей стороны высказали крайнюю обеспокоенность вооруженным проникновением представителей эквадорских силовых структур в мексиканское посольство", - говорится в сообщении о встрече посла с российскими дипломатами в понедельник.
Российская сторона на встрече подчеркнула приверженность Москвы Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, гарантирующей иммунитет дипмиссий от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.
"Считаем опасной произвольную трактовку основополагающих норм международного права. В связи с этим для нас не могут быть приемлемыми любые нарушения под тем или иным предлогом неприкосновенности дипломатических представительств - будь то в США, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке", — отметили в МИД РФ.
Также российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что РФ всегда будет выступать за то, чтобы Латинская Америка оставалась зоной мира.
"Выразили надежду, что латиноамериканские друзья будут избегать действий, способных внести раздор в традиционно неконфликтные отношения добрососедства и партнерства, и найдут взаимоприемлемый выход из сложившейся ситуации", - заключили в МИД РФ.
В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором.