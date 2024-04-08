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В Ярославской области завели дело после падения дерева на подростка - РИА Новости, 08.04.2024
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20:52 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/delo-1938713080.html
В Ярославской области завели дело после падения дерева на подростка
В Ярославской области завели дело после падения дерева на подростка - РИА Новости, 08.04.2024
В Ярославской области завели дело после падения дерева на подростка
Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как выяснили, что упавшее от сильного ветра на подростка дерево должно было... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T20:52
2024-04-08T20:52
происшествия
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как выяснили, что упавшее от сильного ветра на подростка дерево должно было быть спилено, сообщает СУСК по региону. Прокуратура Ярославской области сообщала о падении дерева на 15-летнего мальчика. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что дерево упало из-за сильного ветра, мальчик госпитализирован. "В ходе проверочных мероприятий установлено, что в городе Тутаеве Ярославской области в результате сильного порыва ветра подлежащее сносу сухостойное дерево, стоявшее рядом с тротуаром, упало на подростка. Несовершеннолетний госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). "Устанавливаются причастные к совершению преступления конкретные должностные лица из числа ответственных за благоустройство территории сотрудников администрации Тутаевского муниципального района и предприятия "Северный водоканал", - сообщает следствие.
https://ria.ru/20231008/derevo-1901365406.html
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происшествия, ярославская область, россия
Происшествия, Ярославская область, Россия
В Ярославской области завели дело после падения дерева на подростка

В Ярославской области завели дело о халатности после падения дерева на подростка

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как выяснили, что упавшее от сильного ветра на подростка дерево должно было быть спилено, сообщает СУСК по региону.
Прокуратура Ярославской области сообщала о падении дерева на 15-летнего мальчика. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что дерево упало из-за сильного ветра, мальчик госпитализирован.
"В ходе проверочных мероприятий установлено, что в городе Тутаеве Ярославской области в результате сильного порыва ветра подлежащее сносу сухостойное дерево, стоявшее рядом с тротуаром, упало на подростка. Несовершеннолетний госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
"Устанавливаются причастные к совершению преступления конкретные должностные лица из числа ответственных за благоустройство территории сотрудников администрации Тутаевского муниципального района и предприятия "Северный водоканал", - сообщает следствие.
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