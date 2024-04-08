https://ria.ru/20240408/delo-1938713080.html
В Ярославской области завели дело после падения дерева на подростка
В Ярославской области завели дело после падения дерева на подростка - РИА Новости, 08.04.2024
В Ярославской области завели дело после падения дерева на подростка
Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как выяснили, что упавшее от сильного ветра на подростка дерево должно было... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T20:52
2024-04-08T20:52
2024-04-08T20:52
происшествия
ярославская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как выяснили, что упавшее от сильного ветра на подростка дерево должно было быть спилено, сообщает СУСК по региону. Прокуратура Ярославской области сообщала о падении дерева на 15-летнего мальчика. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что дерево упало из-за сильного ветра, мальчик госпитализирован. "В ходе проверочных мероприятий установлено, что в городе Тутаеве Ярославской области в результате сильного порыва ветра подлежащее сносу сухостойное дерево, стоявшее рядом с тротуаром, упало на подростка. Несовершеннолетний госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). "Устанавливаются причастные к совершению преступления конкретные должностные лица из числа ответственных за благоустройство территории сотрудников администрации Тутаевского муниципального района и предприятия "Северный водоканал", - сообщает следствие.
https://ria.ru/20231008/derevo-1901365406.html
ярославская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, россия
Происшествия, Ярославская область, Россия
В Ярославской области завели дело после падения дерева на подростка
В Ярославской области завели дело о халатности после падения дерева на подростка
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости.
Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как выяснили, что упавшее от сильного ветра на подростка дерево должно было быть спилено, сообщает СУСК
по региону.
Прокуратура Ярославской области сообщала о падении дерева на 15-летнего мальчика. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что дерево упало из-за сильного ветра, мальчик госпитализирован.
"В ходе проверочных мероприятий установлено, что в городе Тутаеве Ярославской области в результате сильного порыва ветра подлежащее сносу сухостойное дерево, стоявшее рядом с тротуаром, упало на подростка. Несовершеннолетний госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
"Устанавливаются причастные к совершению преступления конкретные должностные лица из числа ответственных за благоустройство территории сотрудников администрации Тутаевского муниципального района и предприятия "Северный водоканал", - сообщает следствие.