https://ria.ru/20240408/delo-1938713080.html

В Ярославской области завели дело после падения дерева на подростка

В Ярославской области завели дело после падения дерева на подростка - РИА Новости, 08.04.2024

В Ярославской области завели дело после падения дерева на подростка

Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как выяснили, что упавшее от сильного ветра на подростка дерево должно было... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T20:52

2024-04-08T20:52

2024-04-08T20:52

происшествия

ярославская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как выяснили, что упавшее от сильного ветра на подростка дерево должно было быть спилено, сообщает СУСК по региону. Прокуратура Ярославской области сообщала о падении дерева на 15-летнего мальчика. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что дерево упало из-за сильного ветра, мальчик госпитализирован. "В ходе проверочных мероприятий установлено, что в городе Тутаеве Ярославской области в результате сильного порыва ветра подлежащее сносу сухостойное дерево, стоявшее рядом с тротуаром, упало на подростка. Несовершеннолетний госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). "Устанавливаются причастные к совершению преступления конкретные должностные лица из числа ответственных за благоустройство территории сотрудников администрации Тутаевского муниципального района и предприятия "Северный водоканал", - сообщает следствие.

https://ria.ru/20231008/derevo-1901365406.html

ярославская область

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происшествия, ярославская область, россия