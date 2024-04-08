https://ria.ru/20240408/bezopasnost-1938616433.html

Россия не собирается атаковать ядерные объекты на Украине, заявил Ульянов

Россия не собирается атаковать ядерные объекты на Украине, заявил Ульянов - РИА Новости, 08.04.2024

Россия не собирается атаковать ядерные объекты на Украине, заявил Ульянов

Россия не собирается атаковать ядерные объекты на территории Украины, отлично понимая негативные последствия, заявил представитель РФ при международных... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:23

2024-04-08T15:23

2024-04-08T15:24

специальная военная операция на украине

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россия

украина

вена

михаил ульянов (дипломат)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия не собирается атаковать ядерные объекты на территории Украины, отлично понимая негативные последствия, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Дело украинской стороны - принимать решение о строительстве новых энергоблоков, если такие возможности реально имеются на сегодняшний день. Мы в это дело не вмешиваемся. Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать. Мы отлично понимаем возможные негативные последствия", - заявил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос об отношении к возможной постройке Украиной новых энергоблоков своих АЭС.

https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html

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в мире, россия, украина, вена, михаил ульянов (дипломат)