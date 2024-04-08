https://ria.ru/20240408/bespilotnik-1938486562.html

В Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод

В Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод - РИА Новости, 08.04.2024

В Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района в Курской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:01

2024-04-08T08:01

2024-04-08T08:38

специальная военная операция на украине

происшествия

суджанский район

курская область

роман старовойт

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Никто из жителей не пострадал", — написал он.По словам главы региона, в результате атаки в помещении заводского клуба возник пожар, однако его оперативно потушили.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суджанский район

курская область

россия

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2024

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происшествия, суджанский район, курская область, роман старовойт, россия