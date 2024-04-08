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В Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:01 08.04.2024 (обновлено: 08:38 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/bespilotnik-1938486562.html
В Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод
В Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод - РИА Новости, 08.04.2024
В Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод
Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района в Курской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:01
2024-04-08T08:38
специальная военная операция на украине
происшествия
суджанский район
курская область
роман старовойт
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Никто из жителей не пострадал", — написал он.По словам главы региона, в результате атаки в помещении заводского клуба возник пожар, однако его оперативно потушили.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, суджанский район, курская область, роман старовойт, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Суджанский район, Курская область, Роман Старовойт, Россия
В Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод

Старовойт: на бывшем спиртзаводе под Курском возник пожар после атаки БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Курской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Курской области . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Никто из жителей не пострадал", — написал он.
По словам главы региона, в результате атаки в помещении заводского клуба возник пожар, однако его оперативно потушили.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСуджанский районКурская областьРоман СтаровойтРоссия
 
 
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