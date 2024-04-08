https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html
"Изолировать Зеленского". В Госдуме высказались об атаке на Запорожскую АЭС
"Изолировать Зеленского". В Госдуме высказались об атаке на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
"Изолировать Зеленского". В Госдуме высказались об атаке на Запорожскую АЭС
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС преступлением века и призвал... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:30
2024-04-08T09:30
2024-04-08T09:30
в мире
украина
европа
владимир зеленский
михаил шеремет
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_129:212:3200:1940_1920x0_80_0_0_7af57f76e1dd0f65926d699b383fc2a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС преступлением века и призвал международное сообщество изолировать Владимира Зеленского от власти на Украине. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Чуть ранее стало известно о прилетах БПЛА в районе столовой, а также грузового порта. "Росатом" сообщил, что в результате атак ранены три человека, станция критических повреждений не получила. МАГАТЭ подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке ЗАЭС, отметив, что они не несут рисков ядерной безопасности. "Случившиеся без преувеличения можно назвать преступлением века. Зеленский обречен и цепляется за любую соломинку, чтобы удержаться у власти. Он использует самые запрещенные, античеловечные, кощунственные методы, преследуя цель взорвать ядерную станцию и принести всему миру техногенную катастрофу с большим числом жертв", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский решил погрузить в ядерный хаос не только Украину, но всю Европу. "Призываю международное сообщество изолировать Зеленского от власти на Украине, дабы не допустить вопиющей трагедии. Сейчас вопрос стоит о безопасности всего международного сообщества, и пока кровавым планам Зеленского противостоит только Россия", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240407/ataka-1938463810.html
https://ria.ru/20231028/bespilotnik-1905827067.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_7b95fd60060abb15b966ecd5fe86c902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, владимир зеленский, михаил шеремет, запорожская аэс
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС
"Изолировать Зеленского". В Госдуме высказались об атаке на Запорожскую АЭС
Депутат Госдумы Шеремет назвал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС преступлением века
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС преступлением века и призвал международное сообщество изолировать Владимира Зеленского от власти на Украине.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Чуть ранее стало известно о прилетах БПЛА в районе столовой, а также грузового порта. "Росатом" сообщил, что в результате атак ранены три человека, станция критических повреждений не получила. МАГАТЭ подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке ЗАЭС, отметив, что они не несут рисков ядерной безопасности.
"Случившиеся без преувеличения можно назвать преступлением века. Зеленский обречен и цепляется за любую соломинку, чтобы удержаться у власти. Он использует самые запрещенные, античеловечные, кощунственные методы, преследуя цель взорвать ядерную станцию и принести всему миру техногенную катастрофу с большим числом жертв", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский решил погрузить в ядерный хаос не только Украину, но всю Европу.
"Призываю международное сообщество изолировать Зеленского от власти на Украине, дабы не допустить вопиющей трагедии. Сейчас вопрос стоит о безопасности всего международного сообщества, и пока кровавым планам Зеленского противостоит только Россия", - добавил депутат.