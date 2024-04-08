https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html

"Изолировать Зеленского". В Госдуме высказались об атаке на Запорожскую АЭС

"Изолировать Зеленского". В Госдуме высказались об атаке на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.04.2024

"Изолировать Зеленского". В Госдуме высказались об атаке на Запорожскую АЭС

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС преступлением века и призвал... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:30

2024-04-08T09:30

2024-04-08T09:30

в мире

украина

европа

владимир зеленский

михаил шеремет

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_129:212:3200:1940_1920x0_80_0_0_7af57f76e1dd0f65926d699b383fc2a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС преступлением века и призвал международное сообщество изолировать Владимира Зеленского от власти на Украине. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Чуть ранее стало известно о прилетах БПЛА в районе столовой, а также грузового порта. "Росатом" сообщил, что в результате атак ранены три человека, станция критических повреждений не получила. МАГАТЭ подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке ЗАЭС, отметив, что они не несут рисков ядерной безопасности. "Случившиеся без преувеличения можно назвать преступлением века. Зеленский обречен и цепляется за любую соломинку, чтобы удержаться у власти. Он использует самые запрещенные, античеловечные, кощунственные методы, преследуя цель взорвать ядерную станцию и принести всему миру техногенную катастрофу с большим числом жертв", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский решил погрузить в ядерный хаос не только Украину, но всю Европу. "Призываю международное сообщество изолировать Зеленского от власти на Украине, дабы не допустить вопиющей трагедии. Сейчас вопрос стоит о безопасности всего международного сообщества, и пока кровавым планам Зеленского противостоит только Россия", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240407/ataka-1938463810.html

https://ria.ru/20231028/bespilotnik-1905827067.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, владимир зеленский, михаил шеремет, запорожская аэс