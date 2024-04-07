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В Минздраве рассказали о правилах здоровья для людей всех возрастов - РИА Новости, 07.04.2024
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02:35 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/zdorove-1938327811.html
В Минздраве рассказали о правилах здоровья для людей всех возрастов
В Минздраве рассказали о правилах здоровья для людей всех возрастов - РИА Новости, 07.04.2024
В Минздраве рассказали о правилах здоровья для людей всех возрастов
Всем, кто хочет быть здоровым, на протяжении жизни нужно придерживаться трех главных принципов - формирования здоровья, его сохранения и поддержания, для... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T02:35
2024-04-07T02:35
общество
россия
оксана драпкина (врач)
воз
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Всем, кто хочет быть здоровым, на протяжении жизни нужно придерживаться трех главных принципов - формирования здоровья, его сохранения и поддержания, для каждого возраста свои правила и рекомендации, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля. "Есть три главных принципа сохранения здоровья – "формируем, сохраняем, поддерживаем". Каждый жизненный этап характеризуется своим принципом", - сказала Драпкина. Она пояснила, что в возрасте с 18 до 44 лет, который согласно классификации ВОЗ считается молодым, нужно сформировать основу для дальнейшей здоровой жизни. Для этого важно выстроить правильный рацион питания, включить физическую активность в ежедневный график, поддерживать нормальную массу тела, наладить режим сна и отдыха, избавиться от вредных привычек и научиться управлять стрессом, уточнила специалист. По ее словам, в возрасте от 45 до 59 лет человек находится в периоде зрелости, в организме постепенно начинаются процессы старения – замедляется метаболизм, происходит гормональная перестройка, сокращается объём мышечной и костной ткани, возрастает риск хронических неинфекционных заболеваний. В этот период важно сохранить здоровье и не дать развиться дальнейшим проблемам, подчеркнула врач. "Еще не поздно начать вести здоровый образ жизни, если человек не делал этого раньше. Регулярные осмотры и обследования становятся обязательным условием. Они позволят не только выявить факторы риска, но и на ранней стадии предотвратить или замедлить развитие хронических болезней",- разъяснила Драпкина. Она отметила, что возраст от 60 лет считается пожилым, в этот период главное не допустить развития тяжелых осложнений, поддержать физическую и умственную функциональность. Даже в этом возрасте не поздно изменить диету и образ жизни, так исследования показали, что у людей в возрасте 70-80 лет, изменивших диету и образ жизни, значительно снижается риск развития хронических заболеваний, добавила специалист. Кроме того, важно пить достаточно жидкости, а возможно, следует и проконсультироваться с врачом о приеме дополнительных нутритивных добавок, считает Драпкина. Также важно позаботиться о своем когнитивном здоровье, а лучшее средство – познание нового, изучение языков, чтение, освоение компьютера, общение с родными и близкими людьми, рассказала врач.
https://ria.ru/20240405/simptomy-1937939076.html
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общество, россия, оксана драпкина (врач), воз, здоровье - общество
Общество, Россия, Оксана Драпкина (врач), ВОЗ, Здоровье - Общество
В Минздраве рассказали о правилах здоровья для людей всех возрастов

Терапевт: на протяжении жизни нужно придерживаться трех главных принципов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля скандинавской ходьбы участвуют в спортивном мероприятии в рамках проекта "Московское долголетие" в парке "Красная Пресня" в Москве
Участники фестиваля скандинавской ходьбы участвуют в спортивном мероприятии в рамках проекта Московское долголетие в парке Красная Пресня в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники фестиваля скандинавской ходьбы участвуют в спортивном мероприятии в рамках проекта "Московское долголетие" в парке "Красная Пресня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Всем, кто хочет быть здоровым, на протяжении жизни нужно придерживаться трех главных принципов - формирования здоровья, его сохранения и поддержания, для каждого возраста свои правила и рекомендации, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля.
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"Есть три главных принципа сохранения здоровья – "формируем, сохраняем, поддерживаем". Каждый жизненный этап характеризуется своим принципом", - сказала Драпкина.
Она пояснила, что в возрасте с 18 до 44 лет, который согласно классификации ВОЗ считается молодым, нужно сформировать основу для дальнейшей здоровой жизни. Для этого важно выстроить правильный рацион питания, включить физическую активность в ежедневный график, поддерживать нормальную массу тела, наладить режим сна и отдыха, избавиться от вредных привычек и научиться управлять стрессом, уточнила специалист.
По ее словам, в возрасте от 45 до 59 лет человек находится в периоде зрелости, в организме постепенно начинаются процессы старения – замедляется метаболизм, происходит гормональная перестройка, сокращается объём мышечной и костной ткани, возрастает риск хронических неинфекционных заболеваний. В этот период важно сохранить здоровье и не дать развиться дальнейшим проблемам, подчеркнула врач.
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"Еще не поздно начать вести здоровый образ жизни, если человек не делал этого раньше. Регулярные осмотры и обследования становятся обязательным условием. Они позволят не только выявить факторы риска, но и на ранней стадии предотвратить или замедлить развитие хронических болезней",- разъяснила Драпкина.
Она отметила, что возраст от 60 лет считается пожилым, в этот период главное не допустить развития тяжелых осложнений, поддержать физическую и умственную функциональность. Даже в этом возрасте не поздно изменить диету и образ жизни, так исследования показали, что у людей в возрасте 70-80 лет, изменивших диету и образ жизни, значительно снижается риск развития хронических заболеваний, добавила специалист.
Кроме того, важно пить достаточно жидкости, а возможно, следует и проконсультироваться с врачом о приеме дополнительных нутритивных добавок, считает Драпкина.
Также важно позаботиться о своем когнитивном здоровье, а лучшее средство – познание нового, изучение языков, чтение, освоение компьютера, общение с родными и близкими людьми, рассказала врач.
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