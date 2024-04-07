https://ria.ru/20240407/vzryvy-1938387513.html
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 07.04.2024
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Взрывы прогремели вновь в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:01
2024-04-07T14:01
2024-04-07T20:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели вновь в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье мэр города Игорь Терехов. Ранее он сообщал о взрывах в Харькове. "В Харькове слышны взрывы", - написал градоначальник в своем телеграм-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20240407/dnr-1938109327.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Терехов: в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги