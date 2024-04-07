https://ria.ru/20240407/vzryvy-1938387513.html

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 07.04.2024

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Взрывы прогремели вновь в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:01

2024-04-07T14:01

2024-04-07T20:58

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

украина

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели вновь в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье мэр города Игорь Терехов. Ранее он сообщал о взрывах в Харькове. "В Харькове слышны взрывы", - написал градоначальник в своем телеграм-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20240407/dnr-1938109327.html

харьков

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина, харьковская область