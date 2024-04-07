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Расчеты гаубиц уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском - РИА Новости, 07.04.2024
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06:49 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938335104.html
Расчеты гаубиц уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском
Расчеты гаубиц уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском - РИА Новости, 07.04.2024
Расчеты гаубиц уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском
Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны России РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T06:49
2024-04-07T06:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале. "Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении. От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что также бойцы используют беспилотники, чтобы разведывать и выявлять новые цели, корректировать огонь артиллерии в случае принятия решения о нанесении удара. "У орудий - огромный запас прочности, они элементарны в эксплуатации и неприхотливы в обслуживании. И поэтому ребята на линии первой линии соприкосновения всегда знают – "тридцатка" прикроет, не подведет", - подытожило министерство.
https://ria.ru/20240407/podpole-1938332239.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчеты гаубиц уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

МО: расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
"Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении. От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что также бойцы используют беспилотники, чтобы разведывать и выявлять новые цели, корректировать огонь артиллерии в случае принятия решения о нанесении удара.
"У орудий - огромный запас прочности, они элементарны в эксплуатации и неприхотливы в обслуживании. И поэтому ребята на линии первой линии соприкосновения всегда знают – "тридцатка" прикроет, не подведет", - подытожило министерство.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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