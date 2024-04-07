https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938335104.html

Расчеты гаубиц уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

Расчеты гаубиц уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском - РИА Новости, 07.04.2024

Расчеты гаубиц уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны России РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T06:49

2024-04-07T06:49

2024-04-07T06:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале. "Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении. От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что также бойцы используют беспилотники, чтобы разведывать и выявлять новые цели, корректировать огонь артиллерии в случае принятия решения о нанесении удара. "У орудий - огромный запас прочности, они элементарны в эксплуатации и неприхотливы в обслуживании. И поэтому ребята на линии первой линии соприкосновения всегда знают – "тридцатка" прикроет, не подведет", - подытожило министерство.

https://ria.ru/20240407/podpole-1938332239.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф