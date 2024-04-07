https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938372670.html

В Госдуме прокомментировали результаты выборов президента Словакии

В Госдуме прокомментировали результаты выборов президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024

В Госдуме прокомментировали результаты выборов президента Словакии

Европейцы видят попытки США раздуть конфликт в Европе, для многих современных европейских политиков приходят последние дни, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T12:35

2024-04-07T12:35

2024-04-07T12:35

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госдума рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Европейцы видят попытки США раздуть конфликт в Европе, для многих современных европейских политиков приходят последние дни, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя результаты президентских выборов в Словакии. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии с 53,12% голосов, сообщило ранее управление статистики после обработки 100% данных. "Россия всегда стремилась к мирному исходу конфликта на Украине, созданного в 2013 году спецслужбами Соединенных Штатов Америки, и продолжающегося в течении десятилетия давления, попытками раздуть большой конфликт в Европе, и сегодня попытки втянуть в конфликт европейские страны - это все большое количество людей понимает. В тех странах, где проходят выборы, мы видим, какие происходят изменения. Для многих политиков современной Европы приходят последние дни", - сказал Чепа. По его словам, европейцы чувствуют на чьей стороне правда. "Мы понимаем, что с сегодняшнего дня после победы на него (Пеллегрини - ред.) будут оказывать колоссальное давление, мы видим, какое давление оказывают на Венгрию, на многие другие страны, которые хотят заявлять о своей независимой позиции. Сегодня Европа, в первую очередь в банковской сфере, во многом зависит от США, и сегодня они имеют возможность давить на европейские страны. А те, большинство, практически потеряли свою независимость", - отметил Чепа Ранее Пеллегрини пообещал, что республика будет на стороне мира, а не войны. Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире. Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.

https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938360504.html

https://ria.ru/20240307/otnosheniya-1931635111.html

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932787964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, европа, сша, петер пеллегрини, алексей чепа, госдума рф, в мире