В Госдуме прокомментировали результаты выборов президента Словакии
Депутат Госдумы Чепа: для многих европейских политиков приходят последние дни
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Европейцы видят попытки США раздуть конфликт в Европе, для многих современных европейских политиков приходят последние дни, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя результаты президентских выборов в Словакии.
Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии с 53,12% голосов, сообщило ранее управление статистики после обработки 100% данных.
В Словакии подвели итоги президентских выборов
Вчера, 11:11
"Россия всегда стремилась к мирному исходу конфликта на Украине, созданного в 2013 году спецслужбами Соединенных Штатов Америки, и продолжающегося в течении десятилетия давления, попытками раздуть большой конфликт в Европе, и сегодня попытки втянуть в конфликт европейские страны - это все большое количество людей понимает. В тех странах, где проходят выборы, мы видим, какие происходят изменения. Для многих политиков современной Европы приходят последние дни", - сказал Чепа.
По его словам, европейцы чувствуют на чьей стороне правда.
"Мы понимаем, что с сегодняшнего дня после победы на него (Пеллегрини - ред.) будут оказывать колоссальное давление, мы видим, какое давление оказывают на Венгрию, на многие другие страны, которые хотят заявлять о своей независимой позиции. Сегодня Европа, в первую очередь в банковской сфере, во многом зависит от США, и сегодня они имеют возможность давить на европейские страны. А те, большинство, практически потеряли свою независимость", - отметил Чепа
Фицо раскритиковал Чехию из-за позиции по Украине
7 марта, 09:25
Ранее Пеллегрини пообещал, что республика будет на стороне мира, а не войны. Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.