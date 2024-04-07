https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938328648.html

Пеллегрини победил на выборах президента Словакии

Пеллегрини победил на выборах президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024

Пеллегрини победил на выборах президента Словакии

Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии с 53,12% голосов, сообщило... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T02:54

2024-04-07T02:54

2024-04-07T04:30

словакия

в мире

петер пеллегрини

иван корчок

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БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии с 53,12% голосов, сообщило управление статистики после обработки 100% данных."Петер Пеллегрини - 53,12%, Иван Корчок - 46,87%", - следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 100% данных.Ранее экс-глава МИД Словакии Корчок уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.За Пеллегрини проголосовали 1 409 255 словацких избирателей, голос за Корчока отдали 1 243 709 граждан. Всего избирательным правом в Словакии обладают порядка 4,3 миллиона человек. Явка во втором туре, который состоялся в субботу, составила 61,14 %, в состоявшемся 23 марта первом туре - 51,91%.Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937464899.html

https://ria.ru/20240323/vybory-1934688441.html

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словакия, в мире, петер пеллегрини, иван корчок