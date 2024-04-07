Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Пеллегрини победил на выборах президента Словакии с 53,12 процента голосов
Петер Пеллегрини. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии с 53,12% голосов, сообщило управление статистики после обработки 100% данных.
"Петер Пеллегрини - 53,12%, Иван Корчок - 46,87%", - следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 100% данных.
Ранее экс-глава МИД Словакии Корчок уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.
За Пеллегрини проголосовали 1 409 255 словацких избирателей, голос за Корчока отдали 1 243 709 граждан. Всего избирательным правом в Словакии обладают порядка 4,3 миллиона человек. Явка во втором туре, который состоялся в субботу, составила 61,14 %, в состоявшемся 23 марта первом туре - 51,91%.
Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.
Процедура выборов президента Словакии
23 марта, 01:40