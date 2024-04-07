Рейтинг@Mail.ru
Пеллегрини победил на выборах президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 07.04.2024 (обновлено: 04:30 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938328648.html
Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Пеллегрини победил на выборах президента Словакии - РИА Новости, 07.04.2024
Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии с 53,12% голосов, сообщило... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T02:54
2024-04-07T04:30
словакия
в мире
петер пеллегрини
иван корчок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934626111_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_7ec0d7f7ffbb48c5f265cac31d38afbb.jpg
БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии с 53,12% голосов, сообщило управление статистики после обработки 100% данных."Петер Пеллегрини - 53,12%, Иван Корчок - 46,87%", - следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 100% данных.Ранее экс-глава МИД Словакии Корчок уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.За Пеллегрини проголосовали 1 409 255 словацких избирателей, голос за Корчока отдали 1 243 709 граждан. Всего избирательным правом в Словакии обладают порядка 4,3 миллиона человек. Явка во втором туре, который состоялся в субботу, составила 61,14 %, в состоявшемся 23 марта первом туре - 51,91%.Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937464899.html
https://ria.ru/20240323/vybory-1934688441.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934626111_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_a03eb2b42272ae9f2de81f64953586b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, в мире, петер пеллегрини, иван корчок
Словакия, В мире, Петер Пеллегрини, Иван Корчок
Пеллегрини победил на выборах президента Словакии

Пеллегрини победил на выборах президента Словакии с 53,12 процента голосов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Петер Пеллегрини. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии с 53,12% голосов, сообщило управление статистики после обработки 100% данных.
"Петер Пеллегрини - 53,12%, Иван Корчок - 46,87%", - следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 100% данных.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО
3 апреля, 00:52
Ранее экс-глава МИД Словакии Корчок уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.
За Пеллегрини проголосовали 1 409 255 словацких избирателей, голос за Корчока отдали 1 243 709 граждан. Всего избирательным правом в Словакии обладают порядка 4,3 миллиона человек. Явка во втором туре, который состоялся в субботу, составила 61,14 %, в состоявшемся 23 марта первом туре - 51,91%.
Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.
Мужчина голосует на избирательном участке в Братиславе в Словакии - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Процедура выборов президента Словакии
23 марта, 01:40
 
СловакияВ миреПетер ПеллегриниИван Корчок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала