https://ria.ru/20240407/pvo-1938381463.html

ПВО за сутки сбила 293 украинских беспилотника и четыре снаряда РСЗО

ПВО за сутки сбила 293 украинских беспилотника и четыре снаряда РСЗО - РИА Новости, 07.04.2024

ПВО за сутки сбила 293 украинских беспилотника и четыре снаряда РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 293 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:38

2024-04-07T13:38

2024-04-07T15:30

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 293 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 293 украинских беспилотных летательных аппарата, и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 19 390 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 709 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 740 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)