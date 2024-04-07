https://ria.ru/20240407/pvo-1938381463.html
ПВО за сутки сбила 293 украинских беспилотника и четыре снаряда РСЗО
ПВО за сутки сбила 293 украинских беспилотника и четыре снаряда РСЗО - РИА Новости, 07.04.2024
ПВО за сутки сбила 293 украинских беспилотника и четыре снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 293 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:38
2024-04-07T13:38
2024-04-07T15:30
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безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 293 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 293 украинских беспилотных летательных аппарата, и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 19 390 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 709 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 740 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила 293 украинских беспилотника и четыре снаряда РСЗО
МО: ПВО за сутки сбила 293 беспилотника ВСУ и 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"