Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объяснили план действий при получении повестки в отпуске - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/povestka-1938327101.html
В Госдуме объяснили план действий при получении повестки в отпуске
В Госдуме объяснили план действий при получении повестки в отпуске - РИА Новости, 07.04.2024
В Госдуме объяснили план действий при получении повестки в отпуске
В случае получения электронной повестки в отпуске необходимо уведомить военкомат об отсутствии возможности прийти по повестке, а также сообщить дату прибытия,... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T02:06
2024-04-07T02:06
андрей картаполов
госдума рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В случае получения электронной повестки в отпуске необходимо уведомить военкомат об отсутствии возможности прийти по повестке, а также сообщить дату прибытия, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом", - сказал Картаполов. Ранее он рассказывал, что рассылка электронных повесток в весенний призыв 2024 года пройдет в тестовом режиме, по его словам, пока не заработает реестр военнообязанных, основной остается бумажная повестка. Депутат также отмечал, что в весенний призыв может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная, но ничего страшного в этом нет.
https://ria.ru/20240401/otsrochka-1937187756.html
https://ria.ru/20240402/srochniki-1937319303.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_635170d256d15cddcdfded5a18abe318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей картаполов, госдума рф, общество, россия
Андрей Картаполов, Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуме объяснили план действий при получении повестки в отпуске

Картаполов: при получении повестки в отпуске необходимо уведомить военкомат

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В случае получения электронной повестки в отпуске необходимо уведомить военкомат об отсутствии возможности прийти по повестке, а также сообщить дату прибытия, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом", - сказал Картаполов.
В России стартовал весенний призыв в армию - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Призывная комиссия начала принимать решения об отсрочке для IT-специалистов
1 апреля, 18:54
Ранее он рассказывал, что рассылка электронных повесток в весенний призыв 2024 года пройдет в тестовом режиме, по его словам, пока не заработает реестр военнообязанных, основной остается бумажная повестка.
Депутат также отмечал, что в весенний призыв может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная, но ничего страшного в этом нет.
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО
2 апреля, 12:58
 
Андрей КартаполовГосдума РФОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала