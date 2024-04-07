https://ria.ru/20240407/povestka-1938327101.html
В Госдуме объяснили план действий при получении повестки в отпуске
В Госдуме объяснили план действий при получении повестки в отпуске - РИА Новости, 07.04.2024
В Госдуме объяснили план действий при получении повестки в отпуске
В случае получения электронной повестки в отпуске необходимо уведомить военкомат об отсутствии возможности прийти по повестке, а также сообщить дату прибытия,... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T02:06
2024-04-07T02:06
2024-04-07T02:06
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В случае получения электронной повестки в отпуске необходимо уведомить военкомат об отсутствии возможности прийти по повестке, а также сообщить дату прибытия, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом", - сказал Картаполов. Ранее он рассказывал, что рассылка электронных повесток в весенний призыв 2024 года пройдет в тестовом режиме, по его словам, пока не заработает реестр военнообязанных, основной остается бумажная повестка. Депутат также отмечал, что в весенний призыв может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная, но ничего страшного в этом нет.
https://ria.ru/20240401/otsrochka-1937187756.html
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андрей картаполов, госдума рф, общество, россия
Андрей Картаполов, Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуме объяснили план действий при получении повестки в отпуске
Картаполов: при получении повестки в отпуске необходимо уведомить военкомат
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В случае получения электронной повестки в отпуске необходимо уведомить военкомат об отсутствии возможности прийти по повестке, а также сообщить дату прибытия, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом", - сказал Картаполов.
Ранее он рассказывал, что рассылка электронных повесток в весенний призыв 2024 года пройдет в тестовом режиме, по его словам, пока не заработает реестр военнообязанных, основной остается бумажная повестка.
Депутат также отмечал, что в весенний призыв может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная, но ничего страшного в этом нет.