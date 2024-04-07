https://ria.ru/20240407/pavodok-1938425580.html

В 39 регионах более 6,8 тысячи жилых домов оказались в зоне затопления

В 39 регионах более 6,8 тысячи жилых домов оказались в зоне затопления - РИА Новости, 07.04.2024

В 39 регионах более 6,8 тысячи жилых домов оказались в зоне затопления

Более 6,8 тысячи жилых домов оказались подтопленными в 39 российских регионах, спасатели проводят превентивные мероприятия, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T18:01

2024-04-07T18:01

2024-04-07T19:56

происшествия

жилье

россия

оренбургская область

орск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

владимир колокольцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938440491_0:238:3109:1986_1920x0_80_0_0_32192646b6c6860e41f49cfdb907379c.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более 6,8 тысячи жилых домов оказались подтопленными в 39 российских регионах, спасатели проводят превентивные мероприятия, сообщила пресс-служба МЧС России."Паводки продолжают оказывать воздействие на 39 регионов. Остаются подтопленными более 6,8 тысячи жилых домов", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области: спасатели эвакуируют людей из домов в Орске. Кроме того, на территориях, подверженных угрозе затопления, продолжают проводить превентивные мероприятия. Специалисты готовят возможные сценарии развития обстановки на основе данных, полученных после облета участков."Более 100 человек и 30 единиц техники направлены на укрепление насыпной дамбы, защищающей село Илек от паводковой воды. <...> Работы ведутся уже несколько дней, от имеющихся 8,5 метра дамбу достроят до 12. По расчетам, это позволит остановить воду и не дать пройти ей в населенный пункт", — пояснили в министерстве.МЧС призвало граждан заранее эвакуироваться из районов, подверженных угрозе наводнения. Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там Урал прибавил 28 сантиметров за сутки, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуировали более четырех тысяч жителей региона.Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.

https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html

россия

оренбургская область

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-07T18:01 true PT2M36S

Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-07T18:01 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, россия, оренбургская область, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, владимир колокольцев, александр куренков (мчс), владимир путин