В 39 регионах более 6,8 тысячи жилых домов оказались в зоне затопления

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более 6,8 тысячи жилых домов оказались подтопленными в 39 российских регионах, спасатели проводят превентивные мероприятия, сообщила пресс-служба МЧС России."Паводки продолжают оказывать воздействие на 39 регионов. Остаются подтопленными более 6,8 тысячи жилых домов", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области: спасатели эвакуируют людей из домов в Орске. Кроме того, на территориях, подверженных угрозе затопления, продолжают проводить превентивные мероприятия. Специалисты готовят возможные сценарии развития обстановки на основе данных, полученных после облета участков."Более 100 человек и 30 единиц техники направлены на укрепление насыпной дамбы, защищающей село Илек от паводковой воды. <...> Работы ведутся уже несколько дней, от имеющихся 8,5 метра дамбу достроят до 12. По расчетам, это позволит остановить воду и не дать пройти ей в населенный пункт", — пояснили в министерстве.МЧС призвало граждан заранее эвакуироваться из районов, подверженных угрозе наводнения. Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там Урал прибавил 28 сантиметров за сутки, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуировали более четырех тысяч жителей региона.Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.
происшествия, жилье, россия, оренбургская область, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, владимир колокольцев, александр куренков (мчс), владимир путин
Происшествия, Жилье, Россия, Оренбургская область, Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Владимир Колокольцев, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин
В 39 регионах более 6,8 тысячи жилых домов оказались в зоне затопления
Как отметили в ведомстве, наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области: спасатели эвакуируют людей из домов в Орске.
Кроме того, на территориях, подверженных угрозе затопления, продолжают проводить превентивные мероприятия. Специалисты готовят возможные сценарии развития обстановки на основе данных, полученных после облета участков.
"Более 100 человек и 30 единиц техники направлены на укрепление насыпной дамбы, защищающей село Илек от паводковой воды. <...> Работы ведутся уже несколько дней, от имеющихся 8,5 метра дамбу достроят до 12. По расчетам, это позволит остановить воду и не дать пройти ей в населенный пункт", — пояснили в министерстве.
МЧС призвало граждан заранее эвакуироваться из районов, подверженных угрозе наводнения.
Паводок в Оренбургской области
В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там Урал прибавил 28 сантиметров за сутки, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуировали более четырех тысяч жителей региона.
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.
Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.
Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.
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