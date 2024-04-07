https://ria.ru/20240407/orenburg-1938325473.html
В Оренбурге подготовили два пункта временного размещения
В Оренбурге подготовили два пункта временного размещения - РИА Новости, 07.04.2024
В Оренбурге подготовили два пункта временного размещения
Два пункта временного размещения подготовлены в Оренбурге в случае возможных последствий паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T01:45
2024-04-07T01:45
2024-04-07T01:45
происшествия
оренбург
оренбургская область
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Два пункта временного размещения подготовлены в Оренбурге в случае возможных последствий паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале. Ранее жителям областного центра Оренбурга и входящих в его состав сел, находящихся в зоне повышенного риска, было настоятельно рекомендовано покинуть свои дома. "Для размещения оренбуржцев готовы два ПВР по адресам: улица Авиационная, 8/3 (МОАУ "СОШ № 11"), улица Заводская, 34 (МБУ "Дом культуры "Орбита")", - говорится в сообщении. Мэр Оренбурга Сергей Салмин в субботу призвал эвакуироваться жителям подтопленных районов города, заявив, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских. В своем Telegram-канале он обратился к жителям районов Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938320144.html
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происшествия, оренбург, оренбургская область, заречный, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Заречный, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбурге подготовили два пункта временного размещения
В Оренбурге подготовили два ПВР на случай размещения жителей из-за паводка