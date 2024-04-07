Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге подготовили два пункта временного размещения - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/orenburg-1938325473.html
В Оренбурге подготовили два пункта временного размещения
В Оренбурге подготовили два пункта временного размещения - РИА Новости, 07.04.2024
В Оренбурге подготовили два пункта временного размещения
Два пункта временного размещения подготовлены в Оренбурге в случае возможных последствий паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T01:45
2024-04-07T01:45
происшествия
оренбург
оренбургская область
заречный
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Два пункта временного размещения подготовлены в Оренбурге в случае возможных последствий паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале. Ранее жителям областного центра Оренбурга и входящих в его состав сел, находящихся в зоне повышенного риска, было настоятельно рекомендовано покинуть свои дома. "Для размещения оренбуржцев готовы два ПВР по адресам: улица Авиационная, 8/3 (МОАУ "СОШ № 11"), улица Заводская, 34 (МБУ "Дом культуры "Орбита")", - говорится в сообщении. Мэр Оренбурга Сергей Салмин в субботу призвал эвакуироваться жителям подтопленных районов города, заявив, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских. В своем Telegram-канале он обратился к жителям районов Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938320144.html
https://ria.ru/20240406/uroven-1938303583.html
оренбург
оренбургская область
заречный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_1834:0:4565:2048_1920x0_80_0_0_b839d9dbd7b50184f241056e16bcc9c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбург, оренбургская область, заречный, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Заречный, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбурге подготовили два пункта временного размещения

В Оренбурге подготовили два ПВР на случай размещения жителей из-за паводка

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Валерий Гуньков
Перейти в медиабанк
Вид на Оренбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Два пункта временного размещения подготовлены в Оренбурге в случае возможных последствий паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале.
Ранее жителям областного центра Оренбурга и входящих в его состав сел, находящихся в зоне повышенного риска, было настоятельно рекомендовано покинуть свои дома.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
В Орске вода прибывает на площадь Гагарина
00:09
"Для размещения оренбуржцев готовы два ПВР по адресам: улица Авиационная, 8/3 (МОАУ "СОШ № 11"), улица Заводская, 34 (МБУ "Дом культуры "Орбита")", - говорится в сообщении.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин в субботу призвал эвакуироваться жителям подтопленных районов города, заявив, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских. В своем Telegram-канале он обратился к жителям районов Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара.
В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки ночью
Вчера, 20:43
 
ПроисшествияОренбургОренбургская областьЗаречныйПрорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала