https://ria.ru/20240407/orenburg-1938325473.html

В Оренбурге подготовили два пункта временного размещения

В Оренбурге подготовили два пункта временного размещения - РИА Новости, 07.04.2024

В Оренбурге подготовили два пункта временного размещения

Два пункта временного размещения подготовлены в Оренбурге в случае возможных последствий паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T01:45

2024-04-07T01:45

2024-04-07T01:45

происшествия

оренбург

оренбургская область

заречный

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Два пункта временного размещения подготовлены в Оренбурге в случае возможных последствий паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале. Ранее жителям областного центра Оренбурга и входящих в его состав сел, находящихся в зоне повышенного риска, было настоятельно рекомендовано покинуть свои дома. "Для размещения оренбуржцев готовы два ПВР по адресам: улица Авиационная, 8/3 (МОАУ "СОШ № 11"), улица Заводская, 34 (МБУ "Дом культуры "Орбита")", - говорится в сообщении. Мэр Оренбурга Сергей Салмин в субботу призвал эвакуироваться жителям подтопленных районов города, заявив, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских. В своем Telegram-канале он обратился к жителям районов Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938320144.html

https://ria.ru/20240406/uroven-1938303583.html

оренбург

оренбургская область

заречный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбург, оренбургская область, заречный, прорыв дамбы в орске