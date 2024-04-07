Появились новые кадры наводнения в Орске с высоты птичьего полета

ОРСК, 7 апр - РИА Новости. Агентство РИА Новости публикует новые видеокадры, снятые в Орске с высоты птичьего полета, на них видно, что затоплена городская площадь с автовокзалом, также под водой находятся не только одноэтажные дома, но и многоэтажки, административные здания.Новые кадры демонстрируют, что вода постепенно движется от Старого города Орска на Новый. Она подступила к монументу "Самолет", заполнила площадь имени Гагарина, где находится автовокзал. Рядом уже затопило многие дворы многоэтажных домов, подъезды и первые этажи. По затопленным улицам люди передвигаются на моторных лодках. Видно, что среди домов в опасной зоне оказались и административные здания, школы, детские сады, поликлиники и больницы.По одной из городских дорог, до которой вода еще не добралась, едут многочисленные автомобили.На окраине города с высоты видны только крыши домов, полностью погруженных в воду. Еще дальше - затопленные лес и поля.На следующих кадрах видно, что вода еще не дошла до железнодорожных путей и промышленной зоны.В мэрии Орска сообщали, что в воскресенье из-за угрозы подтопления новых улиц объявлена эвакуация местных жителей. Полиция Оренбургской области добавляет, что правоохранители на лодках патрулируют подтопленные территории, чтобы мародеры не могли проникнуть в оставленные дома.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленных районов подготовили пункты временного размещения.В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха
Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха
орск, урал, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Урал, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Появились новые кадры наводнения в Орске с высоты птичьего полета
В Орске вода постепенно движется от Старого города на Новый
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ОРСК, 7 апр - РИА Новости. Агентство РИА Новости публикует новые видеокадры, снятые в Орске с высоты птичьего полета, на них видно, что затоплена городская площадь с автовокзалом, также под водой находятся не только одноэтажные дома, но и многоэтажки, административные здания.
Новые кадры демонстрируют, что вода постепенно движется от Старого города Орска на Новый. Она подступила к монументу "Самолет", заполнила площадь имени Гагарина, где находится автовокзал. Рядом уже затопило многие дворы многоэтажных домов, подъезды и первые этажи. По затопленным улицам люди передвигаются на моторных лодках. Видно, что среди домов в опасной зоне оказались и административные здания, школы, детские сады, поликлиники и больницы.
По одной из городских дорог, до которой вода еще не добралась, едут многочисленные автомобили.
На окраине города с высоты видны только крыши домов, полностью погруженных в воду. Еще дальше - затопленные лес и поля.
На следующих кадрах видно, что вода еще не дошла до железнодорожных путей и промышленной зоны.
В мэрии Орска сообщали, что в воскресенье из-за угрозы подтопления новых улиц объявлена эвакуация местных жителей. Полиция Оренбургской области добавляет, что правоохранители на лодках патрулируют подтопленные территории, чтобы мародеры не могли проникнуть в оставленные дома.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленных районов подготовили пункты временного размещения.
В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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