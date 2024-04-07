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Появились новые кадры наводнения в Орске с высоты птичьего полета

Появились новые кадры наводнения в Орске с высоты птичьего полета - РИА Новости, 07.04.2024

Появились новые кадры наводнения в Орске с высоты птичьего полета

Агентство РИА Новости публикует новые видеокадры, снятые в Орске с высоты птичьего полета, на них видно, что затоплена городская площадь с автовокзалом, также... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T15:43

2024-04-07T15:43

2024-04-07T16:14

орск

урал

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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ОРСК, 7 апр - РИА Новости. Агентство РИА Новости публикует новые видеокадры, снятые в Орске с высоты птичьего полета, на них видно, что затоплена городская площадь с автовокзалом, также под водой находятся не только одноэтажные дома, но и многоэтажки, административные здания.Новые кадры демонстрируют, что вода постепенно движется от Старого города Орска на Новый. Она подступила к монументу "Самолет", заполнила площадь имени Гагарина, где находится автовокзал. Рядом уже затопило многие дворы многоэтажных домов, подъезды и первые этажи. По затопленным улицам люди передвигаются на моторных лодках. Видно, что среди домов в опасной зоне оказались и административные здания, школы, детские сады, поликлиники и больницы.По одной из городских дорог, до которой вода еще не добралась, едут многочисленные автомобили.На окраине города с высоты видны только крыши домов, полностью погруженных в воду. Еще дальше - затопленные лес и поля.На следующих кадрах видно, что вода еще не дошла до железнодорожных путей и промышленной зоны.В мэрии Орска сообщали, что в воскресенье из-за угрозы подтопления новых улиц объявлена эвакуация местных жителей. Полиция Оренбургской области добавляет, что правоохранители на лодках патрулируют подтопленные территории, чтобы мародеры не могли проникнуть в оставленные дома.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленных районов подготовили пункты временного размещения.В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-07T15:43 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, урал, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия