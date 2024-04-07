Посольство Мексики в Эквадоре закрывается на неопределенный срок
Мексика после разрыва отношений с Эквадором закроет посольство в Кито
© AP Photo / David BustillosСпецназ эквадорской полиции штурмует посольство Мексики в Кито
© AP Photo / David Bustillos
Спецназ эквадорской полиции штурмует посольство Мексики в Кито
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посольство Мексики, которая ранее объявила о разрыве дипотношений с Эквадором, заявило в соцсети X, что "будет закрыто на неопределенный срок", весь персонал будет вывезен на фоне ситуации с задержанием властями Эквадора экс-президента страны Хорхе Гласа в мексиканской дипмиссии в Кито.
В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
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"Посольство Мексики в этой стране (Эквадор - ред.) будет закрыто на неопределенный срок, как и консульские службы", - говорится в заявлении на странице посольства Мексики в Эквадоре в соцсети X.
Глава МИД Мексики Алисия Барсена сообщила, что координирует возвращение всего дипломатического персонала, аккредитованного в Эквадоре, и их семей.
"По указаниям президента Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, мы координируем возвращение всего нашего дипломатического персонала, аккредитованного в Эквадоре, вместе с их семьями.... Эта группа из 18 человек отправится... 7 апреля коммерческим рейсом из Эквадора в Мехико", - заявила глава МИД Мексики. Видео ее заявления опубликовано на странице МИД Мексики.
Ранее глава МИД Мексики Алисия Барсена заявляла, что правительство Мексики обратится в Международный суд ООН, чтобы осудить действия властей Эквадора после нападения полиции на дипмиссию в Кито, в результате которого дипломатический персонал получил травмы.
Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.