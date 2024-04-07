https://ria.ru/20240407/meksika-1938369106.html

Посольство Мексики в Эквадоре закрывается на неопределенный срок

Посольство Мексики в Эквадоре закрывается на неопределенный срок - РИА Новости, 07.04.2024

Посольство Мексики в Эквадоре закрывается на неопределенный срок

Посольство Мексики, которая ранее объявила о разрыве дипотношений с Эквадором, заявило в соцсети X, что "будет закрыто на неопределенный срок", весь персонал... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T12:07

2024-04-07T12:07

2024-04-07T12:07

в мире

эквадор

мексика

кито

андрес мануэль лопес обрадор

оон

odebrecht

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938224737_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_da3ffb51e7b8c99d25b0259549b7718f.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посольство Мексики, которая ранее объявила о разрыве дипотношений с Эквадором, заявило в соцсети X, что "будет закрыто на неопределенный срок", весь персонал будет вывезен на фоне ситуации с задержанием властями Эквадора экс-президента страны Хорхе Гласа в мексиканской дипмиссии в Кито. В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором. "Посольство Мексики в этой стране (Эквадор - ред.) будет закрыто на неопределенный срок, как и консульские службы", - говорится в заявлении на странице посольства Мексики в Эквадоре в соцсети X. Глава МИД Мексики Алисия Барсена сообщила, что координирует возвращение всего дипломатического персонала, аккредитованного в Эквадоре, и их семей. "По указаниям президента Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, мы координируем возвращение всего нашего дипломатического персонала, аккредитованного в Эквадоре, вместе с их семьями.... Эта группа из 18 человек отправится... 7 апреля коммерческим рейсом из Эквадора в Мехико", - заявила глава МИД Мексики. Видео ее заявления опубликовано на странице МИД Мексики. Ранее глава МИД Мексики Алисия Барсена заявляла, что правительство Мексики обратится в Международный суд ООН, чтобы осудить действия властей Эквадора после нападения полиции на дипмиссию в Кито, в результате которого дипломатический персонал получил травмы. Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.

https://ria.ru/20240406/meksika-1938208501.html

https://ria.ru/20240407/oon-1938332939.html

https://ria.ru/20240406/morales-1938273259.html

эквадор

мексика

кито

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эквадор, мексика, кито, андрес мануэль лопес обрадор, оон, odebrecht