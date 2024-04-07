https://ria.ru/20240407/medpomosch-1938400395.html

Медпомощь в Орске оказывается в полном объеме

Медпомощь в Орске оказывается в полном объеме - РИА Новости, 07.04.2024

Медпомощь в Орске оказывается в полном объеме

Вся медпомощь в Орске оказывается в полном объеме, на место прибыл замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, чтобы контролировать работу, сообщил РИА... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T15:08

2024-04-07T15:08

2024-04-07T15:08

орск

алексей кузнецов

михаил мурашко

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вся медпомощь в Орске оказывается в полном объеме, на место прибыл замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, чтобы контролировать работу, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Вся медицинская помощь в городе оказывается в полном объеме. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Орск прибыл заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, который на месте контролирует работу медицинских учреждений пострадавших территорий", - сказал Кузнецов. Он уточнил, что работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

орск

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, алексей кузнецов, михаил мурашко, происшествия