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Медпомощь в Орске оказывается в полном объеме - РИА Новости, 07.04.2024
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15:08 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/medpomosch-1938400395.html
Медпомощь в Орске оказывается в полном объеме
Медпомощь в Орске оказывается в полном объеме - РИА Новости, 07.04.2024
Медпомощь в Орске оказывается в полном объеме
Вся медпомощь в Орске оказывается в полном объеме, на место прибыл замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, чтобы контролировать работу, сообщил РИА... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:08
2024-04-07T15:08
орск
алексей кузнецов
михаил мурашко
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вся медпомощь в Орске оказывается в полном объеме, на место прибыл замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, чтобы контролировать работу, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Вся медицинская помощь в городе оказывается в полном объеме. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Орск прибыл заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, который на месте контролирует работу медицинских учреждений пострадавших территорий", - сказал Кузнецов. Он уточнил, что работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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орск, алексей кузнецов, михаил мурашко, происшествия
Орск, Алексей Кузнецов, Михаил Мурашко, Происшествия
Медпомощь в Орске оказывается в полном объеме

Минздрав: вся медицинская помощь в Орске оказывается в полном объеме

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Вид на город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Вид на город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вся медпомощь в Орске оказывается в полном объеме, на место прибыл замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, чтобы контролировать работу, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Вся медицинская помощь в городе оказывается в полном объеме. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Орск прибыл заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, который на месте контролирует работу медицинских учреждений пострадавших территорий", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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