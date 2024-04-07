https://ria.ru/20240407/medpomosch-1938400395.html
Медпомощь в Орске оказывается в полном объеме
Медпомощь в Орске оказывается в полном объеме - РИА Новости, 07.04.2024
Медпомощь в Орске оказывается в полном объеме
Вся медпомощь в Орске оказывается в полном объеме, на место прибыл замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, чтобы контролировать работу, сообщил РИА... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:08
2024-04-07T15:08
2024-04-07T15:08
орск
алексей кузнецов
михаил мурашко
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вся медпомощь в Орске оказывается в полном объеме, на место прибыл замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, чтобы контролировать работу, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Вся медицинская помощь в городе оказывается в полном объеме. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Орск прибыл заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, который на месте контролирует работу медицинских учреждений пострадавших территорий", - сказал Кузнецов. Он уточнил, что работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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орск, алексей кузнецов, михаил мурашко, происшествия
Орск, Алексей Кузнецов, Михаил Мурашко, Происшествия
Медпомощь в Орске оказывается в полном объеме
Минздрав: вся медицинская помощь в Орске оказывается в полном объеме