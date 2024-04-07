https://ria.ru/20240407/kinolog-1938329716.html

Кинолог объяснил, почему собаки обнюхивают друг друга

Кинолог объяснил, почему собаки обнюхивают друг друга - РИА Новости, 07.04.2024

Кинолог объяснил, почему собаки обнюхивают друг друга

Процесс обнюхивания, который может показаться людям негигиеничным, чрезвычайно важен для общения и социализации собак, хозяевам ни в коем случае не стоит... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T03:09

2024-04-07T03:09

2024-04-07T03:09

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Процесс обнюхивания, который может показаться людям негигиеничным, чрезвычайно важен для общения и социализации собак, хозяевам ни в коем случае не стоит ограничивать в нём своих питомцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Собаки общаются между собой, используя звуки, запахи и визуальные сигналы. Обнюхивание при встрече помогает питомцу понять пол и репродуктивный статус животного. Для человека такие действия могут казаться странными, но препятствовать такому поведению не стоит, это естественно для собак", – сказал Голубев. Он добавил, что для собак, обладающих превосходных нюхом, запахи имеют огромное значение. С их помощью животные помечают территорию, узнают друг друга, ищут половых партнеров и даже рассказывают сородичам о себе. Обнюхивание при встрече кинолог назвал естественным ритуалом, который помогает собакам общаться и социализироваться. "Под хвостом у питомца находится анальная железа с секретом, который обладает определенным запахом, у каждой собаки он свой. Когда собака обнюхивает другую, она как бы читает информацию о ней: половую принадлежность, репродуктивный статус, состояние здоровья. Этот процесс помогает питомцу знакомиться и социализироваться, определять иерархию и даже находить друзей", - пояснил Голубев. По его словам, владельцам не стоит беспокоиться из-за подобного поведения и тем более препятствовать животному. Обратить внимание следует только в том случае, если питомец проявляет чрезмерный интерес к обнюхиванию и, порой, даже демонстрирует агрессивное поведение. Это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем животного, или же недоработками в его социализации и воспитании. Помимо запахов собаки общаются друг с другом с помощью различных поз. Например, с помощью хвоста питомец может сообщить о своем возбужденном состоянии или позитивном настрое. Оборонительная поза, когда собака напряжена и прижимает уши, скажет о том, что она сейчас не готова к общению и лучше оставить ее в покое, рассказал президент РКФ. Кроме того, питомцы используют для общения вой и лай, напомнил он. Собаки также они могут передавать информацию через прикосновения, например, толкать друг друга, покусывать или тянуть чтобы передавать эмоции и объяснять свои действия. Какой из способов коммуникации окажется для питомца предпочтительнее, зависит от собаки, но ограничивать своего любимца от социализации ни в коем случае не стоит, заключил Голубев.

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

https://ria.ru/20231210/kinolog-1914878882.html

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)