https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938327248.html

В Оренбурге завершили эвакуацию трех жителей из СНТ "Дубки"

В Оренбурге завершили эвакуацию трех жителей из СНТ "Дубки" - РИА Новости, 07.04.2024

В Оренбурге завершили эвакуацию трех жителей из СНТ "Дубки"

Мониторинговая группа завершила эвакуацию трех жителей из СНТ "Дубки" в Оренбурге, которые оставались в зоне подтопления, их жизни и здоровью ничего не... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T02:08

2024-04-07T02:08

2024-04-07T02:08

происшествия

оренбург

оренбургская область

заречный

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мониторинговая группа завершила эвакуацию трех жителей из СНТ "Дубки" в Оренбурге, которые оставались в зоне подтопления, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Около трех часов ночи 7 апреля мониторинговой группой завершена эвакуация трех жителей из СНТ "Дубки", которые до последнего оставались в зоне подтопления. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Мэр Оренбурга Сергей Салмин в субботу призвал эвакуироваться жителям подтопленных районов города, заявив, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских. В своем Telegram-канале он обратился к жителям района Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ "Дубки" и "Дубовый плес", СНТ у реки Сакмара. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938326524.html

https://ria.ru/20240407/orenburg-1938325473.html

оренбург

оренбургская область

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