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В Оренбурге завершили эвакуацию трех жителей из СНТ "Дубки" - РИА Новости, 07.04.2024
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02:08 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938327248.html
В Оренбурге завершили эвакуацию трех жителей из СНТ "Дубки"
В Оренбурге завершили эвакуацию трех жителей из СНТ "Дубки" - РИА Новости, 07.04.2024
В Оренбурге завершили эвакуацию трех жителей из СНТ "Дубки"
Мониторинговая группа завершила эвакуацию трех жителей из СНТ "Дубки" в Оренбурге, которые оставались в зоне подтопления, их жизни и здоровью ничего не... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T02:08
2024-04-07T02:08
происшествия
оренбург
оренбургская область
заречный
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мониторинговая группа завершила эвакуацию трех жителей из СНТ "Дубки" в Оренбурге, которые оставались в зоне подтопления, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Около трех часов ночи 7 апреля мониторинговой группой завершена эвакуация трех жителей из СНТ "Дубки", которые до последнего оставались в зоне подтопления. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Мэр Оренбурга Сергей Салмин в субботу призвал эвакуироваться жителям подтопленных районов города, заявив, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских. В своем Telegram-канале он обратился к жителям района Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ "Дубки" и "Дубовый плес", СНТ у реки Сакмара. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938326524.html
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происшествия, оренбург, оренбургская область, заречный, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Заречный, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбурге завершили эвакуацию трех жителей из СНТ "Дубки"

В Оренбурге завершили эвакуацию трех жителей из оны подтопления в СНТ "Дубки"

© Фото : Оренбург. Официально/TelegramЭвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : Оренбург. Официально/Telegram
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мониторинговая группа завершила эвакуацию трех жителей из СНТ "Дубки" в Оренбурге, которые оставались в зоне подтопления, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"Около трех часов ночи 7 апреля мониторинговой группой завершена эвакуация трех жителей из СНТ "Дубки", которые до последнего оставались в зоне подтопления. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
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Мэр Оренбурга Сергей Салмин в субботу призвал эвакуироваться жителям подтопленных районов города, заявив, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских. В своем Telegram-канале он обратился к жителям района Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ "Дубки" и "Дубовый плес", СНТ у реки Сакмара.
В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.
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ПроисшествияОренбургОренбургская областьЗаречныйПрорыв дамбы в Орске
 
 
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