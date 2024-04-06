"Абсолютно неприемлемо". Зеленский резко обратился к Западу
FAZ: Зеленский резко осудил Запад за отсутствие у Украины систем ПВО
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский резко обратился к Западу с требованием усилить ПВО страны, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Абсолютно неприемлемо", — заявил он, отметив, что западные политики все еще размышляют о своих дальнейших шагах, когда нужно лишь "принять несколько политических решений".
"Абсолютно неприемлемо", — заявил он, отметив, что западные политики все еще размышляют о своих дальнейших шагах, когда нужно лишь "принять несколько политических решений".
По его утверждению, новая система противовоздушной обороны могла бы изменить ситуацию в конфликте.
Ранее гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.
В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.
Ранее гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.
В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.