https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938184540.html

"Абсолютно неприемлемо". Зеленский резко обратился к Западу

"Абсолютно неприемлемо". Зеленский резко обратился к Западу - РИА Новости, 06.04.2024

"Абсолютно неприемлемо". Зеленский резко обратился к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский резко обратился к Западу с требованием усилить ПВО страны, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Абсолютно неприемлемо", — РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T09:03

2024-04-06T09:03

2024-04-06T10:52

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский резко обратился к Западу с требованием усилить ПВО страны, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Абсолютно неприемлемо", — заявил он, отметив, что западные политики все еще размышляют о своих дальнейших шагах, когда нужно лишь "принять несколько политических решений". По его утверждению, новая система противовоздушной обороны могла бы изменить ситуацию в конфликте. Ранее гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад. В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938187276.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины