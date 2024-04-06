https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938242034.html
Жители Рязани начали сплавляться по затопленному половодьем лесопарку
Жители Рязани начали сплавляться по затопленному половодьем лесопарку - РИА Новости, 06.04.2024
Жители Рязани начали сплавляться по затопленному половодьем лесопарку
Жители Рязани активно используют городской лесопарк, полностью затопленный в результате весеннего половодья, для сапсерфинга (вид серфинга, в котором спортсмен... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:34
2024-04-06T14:34
2024-04-06T14:34
общество
рязань
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РЯЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Жители Рязани активно используют городской лесопарк, полностью затопленный в результате весеннего половодья, для сапсерфинга (вид серфинга, в котором спортсмен стоит на доске и при этом гребет веслом, передвигаясь по воде - ред.) передает корреспондент РИА Новости. Рязанский лесопарк - это зеленая зона, раскинувшаяся вдоль Окского шоссе на площади более 100 гектаров. Расположен недалеко от реки Оки и Орехового озера. В прошлом году сезон сплавов по парку также начался в первых числах апреля. Сейчас вода дошла до входной группы лесопарка в Рязани. Отсюда жители стартуют, сплавляясь по парку на сапах и пластиковых байдарках. Есть как самостоятельные, так и организованные туры. Как сообщило в своем Telegram-канале ГУМЧС по региона, по данным Рязанского гидрометцентра, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 20 сантиметров и составляет 544 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.
рязань
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РИА Новости
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Жители Рязани на досках для сапсерфинга в затопленном после паводков лесопарке
В охваченных паводками регионах России жители приспосабливаются, как могут. Жители Рязани, например, используют затопленный лесопарк для сапсерфинга.
2024-04-06T14:34
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, рязань
Жители Рязани начали сплавляться по затопленному половодьем лесопарку
Жители Рязани вновь начали сплавляться по затопленному половодьем лесопарку
РЯЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Жители Рязани активно используют городской лесопарк, полностью затопленный в результате весеннего половодья, для сапсерфинга (вид серфинга, в котором спортсмен стоит на доске и при этом гребет веслом, передвигаясь по воде - ред.) передает корреспондент РИА Новости.
Рязанский лесопарк - это зеленая зона, раскинувшаяся вдоль Окского шоссе на площади более 100 гектаров. Расположен недалеко от реки Оки и Орехового озера.
В прошлом году сезон сплавов по парку также начался в первых числах апреля.
Сейчас вода дошла до входной группы лесопарка в Рязани. Отсюда жители стартуют, сплавляясь по парку на сапах и пластиковых байдарках. Есть как самостоятельные, так и организованные туры.
Как сообщило в своем Telegram-канале ГУМЧС по региона, по данным Рязанского гидрометцентра, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 20 сантиметров и составляет 544 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.