https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938242034.html

Жители Рязани начали сплавляться по затопленному половодьем лесопарку

Жители Рязани начали сплавляться по затопленному половодьем лесопарку - РИА Новости, 06.04.2024

Жители Рязани начали сплавляться по затопленному половодьем лесопарку

Жители Рязани активно используют городской лесопарк, полностью затопленный в результате весеннего половодья, для сапсерфинга (вид серфинга, в котором спортсмен... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:34

2024-04-06T14:34

2024-04-06T14:34

общество

рязань

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РЯЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Жители Рязани активно используют городской лесопарк, полностью затопленный в результате весеннего половодья, для сапсерфинга (вид серфинга, в котором спортсмен стоит на доске и при этом гребет веслом, передвигаясь по воде - ред.) передает корреспондент РИА Новости. Рязанский лесопарк - это зеленая зона, раскинувшаяся вдоль Окского шоссе на площади более 100 гектаров. Расположен недалеко от реки Оки и Орехового озера. В прошлом году сезон сплавов по парку также начался в первых числах апреля. Сейчас вода дошла до входной группы лесопарка в Рязани. Отсюда жители стартуют, сплавляясь по парку на сапах и пластиковых байдарках. Есть как самостоятельные, так и организованные туры. Как сообщило в своем Telegram-канале ГУМЧС по региона, по данным Рязанского гидрометцентра, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 20 сантиметров и составляет 544 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.

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Жители Рязани на досках для сапсерфинга в затопленном после паводков лесопарке В охваченных паводками регионах России жители приспосабливаются, как могут. Жители Рязани, например, используют затопленный лесопарк для сапсерфинга. 2024-04-06T14:34 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, рязань