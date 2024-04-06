Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки ночью - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 06.04.2024 (обновлено: 14:41 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/ural-1938242177.html
Уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки ночью
Уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки ночью - РИА Новости, 06.04.2024
Уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки ночью
Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал эвакуироваться жителей подтопленных районов города и заявил, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно,... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:34
2024-04-06T14:41
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938214710_15:39:689:418_1920x0_80_0_0_a40a8bcc7d6c605f3ad58f446d7fbdf2.jpg
УФА, 6 апр — РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал эвакуироваться жителей подтопленных районов города и заявил, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских.Салмин в своем Telegram-канале обратился к жителям районов Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара.По его словам, на 15.00 (13.00 мск) уровень воды в Урале 855 сантиметров, и она будет прибывать. "Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления", - написал Салмин.В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сапсерфинг в парке Рязани
Сапсерфинг в парке Рязани
2024-04-06T14:34
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938214710_79:0:690:458_1920x0_80_0_0_f10c385547921b8801a67913c4ad4a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, видео
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки ночью
УФА, 6 апр — РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал эвакуироваться жителей подтопленных районов города и заявил, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских.
2024-04-06T14:34
true
PT0M09S
Уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки ночью

Салмин: уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки ночью

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 6 апр — РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал эвакуироваться жителей подтопленных районов города и заявил, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских.
Салмин в своем Telegram-канале обратился к жителям районов Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара.
По его словам, на 15.00 (13.00 мск) уровень воды в Урале 855 сантиметров, и она будет прибывать. "Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления", - написал Салмин.
В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.
 
ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала