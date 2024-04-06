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Уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки ночью

Уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки ночью - РИА Новости, 06.04.2024

Уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки ночью

Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал эвакуироваться жителей подтопленных районов города и заявил, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно,... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:34

2024-04-06T14:34

2024-04-06T14:41

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 6 апр — РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал эвакуироваться жителей подтопленных районов города и заявил, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских.Салмин в своем Telegram-канале обратился к жителям районов Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара.По его словам, на 15.00 (13.00 мск) уровень воды в Урале 855 сантиметров, и она будет прибывать. "Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления", - написал Салмин.В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, видео