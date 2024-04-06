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Власти рассказали о работе ТЭЦ в Оренбургской области после подтоплений
Власти рассказали о работе ТЭЦ в Оренбургской области после подтоплений - РИА Новости, 06.04.2024
Власти рассказали о работе ТЭЦ в Оренбургской области после подтоплений
Угрозы бесперебойной работе Сакмарской ТЭЦ, Орской ТЭЦ-1 и Медногорской ТЭЦ в Оренбургской области на фоне подтоплений нет, станции работают штатно, сообщается... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:10
2024-04-06T09:10
2024-04-06T09:19
происшествия
оренбургская область
орск
оренбург
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Угрозы бесперебойной работе Сакмарской ТЭЦ, Орской ТЭЦ-1 и Медногорской ТЭЦ в Оренбургской области на фоне подтоплений нет, станции работают штатно, сообщается в Telegram-канале администрации Орска. "По информации Оренбургского филиала "Т Плюс", в настоящий момент угрозы бесперебойной работы Сакмарской ТЭЦ, Орской ТЭЦ-1 и Медногорской ТЭЦ нет. Оборудование станций работает в штатном режиме", - говорится в сообщении. Отмечается, что по согласованию с администрацией Оренбурга из-за эвакуации района приостановлена работа котельной "Дубки", но оборудование котельной находится в "нормативном состоянии". В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
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Эвакуация жителей Орска
Эвакуация жителей Орска
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происшествия, оренбургская область, орск, оренбург, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Орск, Оренбург, Прорыв дамбы в Орске
Власти рассказали о работе ТЭЦ в Оренбургской области после подтоплений
Три ТЭЦ в Оренбургской области на фоне подтоплений работают штатно