https://ria.ru/20240406/shakhtery-1938200602.html

Красный Крест запустил сбор помощи семьям погибших шахтеров в Приамурье

Красный Крест запустил сбор помощи семьям погибших шахтеров в Приамурье - РИА Новости, 06.04.2024

Красный Крест запустил сбор помощи семьям погибших шахтеров в Приамурье

Амурское региональное отделение Российского Красного Креста совместно с "Покровским рудником" запустило сбор средств для помощи семьям погибших 13 горняков на... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:28

2024-04-06T10:28

2024-04-06T10:28

общество

российский красный крест

покровский рудник

чп на руднике "пионер" в амурской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр - РИА Новости. Амурское региональное отделение Российского Красного Креста совместно с "Покровским рудником" запустило сбор средств для помощи семьям погибших 13 горняков на руднике "Пионер" в Приамурье, сообщает пресс-служба отделения. "Амурское региональное отделение Российского Красного Креста запустило сбор средств для помощи семьям погибших шахтеров. Сбор осуществляется в сотрудничестве с ООО "Звёздный" и АО "Покровский рудник", которые выразили свою поддержку и готовность к сотрудничеству для помощи семьям погибших шахтеров", - говорится в сообщении. Восемнадцатого марта на руднике "Пионер" произошло обрушение горной массы, под завалами оказались 13 человек. В поисках участвовали более 200 спасателей. Обследование рудника показало, что он с высокой вероятностью затоплен, поэтому 1 апреля спасательную операцию прекратили, в том числе из-за высокой угрозы повторных обвалов. Председатель Амурского регионального отделения Российского Красного Креста, Наталья Рунушкина, выразила соболезнования семьям погибших. "В эти трудные времена мы должны объединиться, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с невосполнимой потерей. Каждое пожертвование, большое или маленькое, помогает нам оказать необходимую поддержку и помощь семьям погибших шахтеров. Мы благодарны каждому, кто присоединится к нашей инициативе и окажет свою поддержку", - сказала Рунушкина. Отмечается, что отчет о расходовании средств будет размещаться на публичных страницах Амурского регионального отделения Российского Красного Креста.

https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html

https://ria.ru/20240403/rudnik-1937517489.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, российский красный крест, покровский рудник, чп на руднике "пионер" в амурской области