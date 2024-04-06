https://ria.ru/20240406/shakhtery-1938200602.html
Красный Крест запустил сбор помощи семьям погибших шахтеров в Приамурье
Красный Крест запустил сбор помощи семьям погибших шахтеров в Приамурье - РИА Новости, 06.04.2024
Красный Крест запустил сбор помощи семьям погибших шахтеров в Приамурье
Амурское региональное отделение Российского Красного Креста совместно с "Покровским рудником" запустило сбор средств для помощи семьям погибших 13 горняков на... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:28
2024-04-06T10:28
2024-04-06T10:28
общество
российский красный крест
покровский рудник
чп на руднике "пионер" в амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр - РИА Новости. Амурское региональное отделение Российского Красного Креста совместно с "Покровским рудником" запустило сбор средств для помощи семьям погибших 13 горняков на руднике "Пионер" в Приамурье, сообщает пресс-служба отделения. "Амурское региональное отделение Российского Красного Креста запустило сбор средств для помощи семьям погибших шахтеров. Сбор осуществляется в сотрудничестве с ООО "Звёздный" и АО "Покровский рудник", которые выразили свою поддержку и готовность к сотрудничеству для помощи семьям погибших шахтеров", - говорится в сообщении. Восемнадцатого марта на руднике "Пионер" произошло обрушение горной массы, под завалами оказались 13 человек. В поисках участвовали более 200 спасателей. Обследование рудника показало, что он с высокой вероятностью затоплен, поэтому 1 апреля спасательную операцию прекратили, в том числе из-за высокой угрозы повторных обвалов. Председатель Амурского регионального отделения Российского Красного Креста, Наталья Рунушкина, выразила соболезнования семьям погибших. "В эти трудные времена мы должны объединиться, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с невосполнимой потерей. Каждое пожертвование, большое или маленькое, помогает нам оказать необходимую поддержку и помощь семьям погибших шахтеров. Мы благодарны каждому, кто присоединится к нашей инициативе и окажет свою поддержку", - сказала Рунушкина. Отмечается, что отчет о расходовании средств будет размещаться на публичных страницах Амурского регионального отделения Российского Красного Креста.
https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html
https://ria.ru/20240403/rudnik-1937517489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, российский красный крест, покровский рудник, чп на руднике "пионер" в амурской области
Общество, Российский Красный Крест, Покровский рудник, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Красный Крест запустил сбор помощи семьям погибших шахтеров в Приамурье
Красный Крест запустил сбор средств семьям погибших горняков на руднике "Пионер"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр - РИА Новости. Амурское региональное отделение Российского Красного Креста совместно с "Покровским рудником" запустило сбор средств для помощи семьям погибших 13 горняков на руднике "Пионер" в Приамурье, сообщает пресс-служба отделения.
"Амурское региональное отделение Российского Красного Креста запустило сбор средств для помощи семьям погибших шахтеров. Сбор осуществляется в сотрудничестве с ООО "Звёздный" и АО "Покровский рудник", которые выразили свою поддержку и готовность к сотрудничеству для помощи семьям погибших шахтеров", - говорится в сообщении.
Восемнадцатого марта на руднике "Пионер" произошло обрушение горной массы, под завалами оказались 13 человек. В поисках участвовали более 200 спасателей. Обследование рудника показало, что он с высокой вероятностью затоплен, поэтому 1 апреля спасательную операцию прекратили, в том числе из-за высокой угрозы повторных обвалов.
Председатель Амурского регионального отделения Российского Красного Креста, Наталья Рунушкина, выразила соболезнования семьям погибших.
"В эти трудные времена мы должны объединиться, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с невосполнимой потерей. Каждое пожертвование, большое или маленькое, помогает нам оказать необходимую поддержку и помощь семьям погибших шахтеров. Мы благодарны каждому, кто присоединится к нашей инициативе и окажет свою поддержку", - сказала Рунушкина.
Отмечается, что отчет о расходовании средств будет размещаться на публичных страницах Амурского регионального отделения Российского Красного Креста.