https://ria.ru/20240406/razminirovanie-1938174691.html

На разминирование Авдеевки уйдут месяцы, сообщили в ДНР

На разминирование Авдеевки уйдут месяцы, сообщили в ДНР - РИА Новости, 06.04.2024

На разминирование Авдеевки уйдут месяцы, сообщили в ДНР

Украинские войска, отступая из Авдеевки, минировали и разрушали жилые дома, на разминирование всей территории города потребуется несколько месяцев, сообщил в... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T07:10

2024-04-06T07:10

2024-04-06T07:10

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

ян гагин

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска, отступая из Авдеевки, минировали и разрушали жилые дома, на разминирование всей территории города потребуется несколько месяцев, сообщил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Сейчас ведется разминирование в Авдеевке. Надо понимать, что этот процесс очень сложный, опасный и кропотливый. Он не закончится в ближайшие недели и, возможно, даже месяц, два, три", - рассказал Гагин. По его словам, противник, покидая город, намеренно минировал территорию, в том числе жилые дома. "По свидетельствам мирного населения, они уничтожали дома, выходя из них. То есть они из каждого дома делали какой то укрепрайон, огневую точку, но, отступая оттуда, они разрушали эти дома, даже если там проживали гражданские", - рассказал собеседник агентства. Авдеевка - город к северу от Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.

https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1937936062.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1935445400.html

авдеевка

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авдеевка, донецкая народная республика, ян гагин, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность