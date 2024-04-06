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В Архангельской области сгорел жилой двухэтажный дом - РИА Новости, 06.04.2024
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10:04 06.04.2024 (обновлено: 12:23 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/pozhar-1938196425.html
В Архангельской области сгорел жилой двухэтажный дом
В Архангельской области сгорел жилой двухэтажный дом - РИА Новости, 06.04.2024
В Архангельской области сгорел жилой двухэтажный дом
В поселке Боброво Архангельской области сгорел жилой двухэтажный дом, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:04
2024-04-06T12:23
происшествия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 6 апр — РИА Новости. В поселке Боброво Архангельской области сгорел жилой двухэтажный дом, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале."Личным составом из горящего дома спасено три человека. Пострадавшие переданы медикам. Предотвращен взрыв 50-литрового газового баллона", — говорится в релизе.Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило в экстренные службы в 01:56. Пожарные прибыли спустя десять минут, к этому моменту горел один из подъездов, огонь вышел на кровлю. Возникла угроза перехода на соседние дома и хозяйственные постройки.Пожар локализовали в 05:33. Предположительно, погиб один человек, добавили в ведомстве. В тушении огня участвовали 30 специалистов и восемь единиц техники.В региональной прокуратуре уточнили, что в двухэтажном доме зарегистрировано 27 человек, четыре из них — дети. Их разместили у родственников. Решается вопрос о предоставлении пострадавшим материальной помощи. Шесть семей попросили предоставить им жилые помещения маневренного фонда.
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937011129.html
архангельская область
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происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельской области сгорел жилой двухэтажный дом

В архангельском поселке Боброво сгорел дом, 27 человек остались без жилья

© МЧС по Архангельской областиПожар в поселке Боброво Архангельской области
Пожар в поселке Боброво Архангельской области
© МЧС по Архангельской области
Пожар в поселке Боброво Архангельской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 6 апр — РИА Новости. В поселке Боброво Архангельской области сгорел жилой двухэтажный дом, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.
"Личным составом из горящего дома спасено три человека. Пострадавшие переданы медикам. Предотвращен взрыв 50-литрового газового баллона", — говорится в релизе.
© МЧС по Архангельской областиПожар в поселке Боброво Архангельской области
Пожар в поселке Боброво Архангельской области. 6 апреля 2024
© МЧС по Архангельской области
Пожар в поселке Боброво Архангельской области
Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило в экстренные службы в 01:56. Пожарные прибыли спустя десять минут, к этому моменту горел один из подъездов, огонь вышел на кровлю. Возникла угроза перехода на соседние дома и хозяйственные постройки.
Пожар локализовали в 05:33. Предположительно, погиб один человек, добавили в ведомстве. В тушении огня участвовали 30 специалистов и восемь единиц техники.
В региональной прокуратуре уточнили, что в двухэтажном доме зарегистрировано 27 человек, четыре из них — дети. Их разместили у родственников. Решается вопрос о предоставлении пострадавшим материальной помощи. Шесть семей попросили предоставить им жилые помещения маневренного фонда.
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ПроисшествияАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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