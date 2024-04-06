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Прокуратура заявила об отсутствии опасности затопления ж/д путей в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
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14:21 06.04.2024 (обновлено: 14:28 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/orsk-1938239412.html
Прокуратура заявила об отсутствии опасности затопления ж/д путей в Орске
Прокуратура заявила об отсутствии опасности затопления ж/д путей в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
Прокуратура заявила об отсутствии опасности затопления ж/д путей в Орске
Опасности затопления железнодорожных путей в частично подтопленном Орске пока нет, заявили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:21
2024-04-06T14:28
происшествия
жкх
орск
прорыв дамбы в орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Опасности затопления железнодорожных путей в частично подтопленном Орске пока нет, заявили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре. Ведомство в своём Telegram-канале сообщило, что в связи с прорывом дамбы в городе Орске и повышением уровня воды в реке Урал исполняющий обязанности Орского транспортного прокурора выезжал в район железнодорожного моста на 324-й километр перегона Никель-Орск ЮУЖД. "Опасности затопления железнодорожных путей в настоящий момент нет. Да, вода в нескольких метрах, но она стоит, не поднимается", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938170989.html
орск
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происшествия, жкх, орск, прорыв дамбы в орске
Происшествия, ЖКХ, Орск, Прорыв дамбы в Орске
Прокуратура заявила об отсутствии опасности затопления ж/д путей в Орске

Транспортная прокуратура не увидела опасности затопления ж/д путей в Орске

© Уральская транспортная прокуратураОбъекты железнодорожного транспорта в Оренбургской области
Объекты железнодорожного транспорта в Оренбургской области
© Уральская транспортная прокуратура
Объекты железнодорожного транспорта в Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 6 апр - РИА Новости. Опасности затопления железнодорожных путей в частично подтопленном Орске пока нет, заявили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре.
Ведомство в своём Telegram-канале сообщило, что в связи с прорывом дамбы в городе Орске и повышением уровня воды в реке Урал исполняющий обязанности Орского транспортного прокурора выезжал в район железнодорожного моста на 324-й километр перегона Никель-Орск ЮУЖД.
"Опасности затопления железнодорожных путей в настоящий момент нет. Да, вода в нескольких метрах, но она стоит, не поднимается", - сказал собеседник агентства.
Прорыв дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
В Орске подтопило около 600 домов после прорыва дамбы
Вчера, 05:08
 
ПроисшествияЖКХОрскПрорыв дамбы в Орске
 
 
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