https://ria.ru/20240406/orsk-1938239412.html
Прокуратура заявила об отсутствии опасности затопления ж/д путей в Орске
Прокуратура заявила об отсутствии опасности затопления ж/д путей в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
Прокуратура заявила об отсутствии опасности затопления ж/д путей в Орске
Опасности затопления железнодорожных путей в частично подтопленном Орске пока нет, заявили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:21
2024-04-06T14:21
2024-04-06T14:28
происшествия
жкх
орск
прорыв дамбы в орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Опасности затопления железнодорожных путей в частично подтопленном Орске пока нет, заявили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре. Ведомство в своём Telegram-канале сообщило, что в связи с прорывом дамбы в городе Орске и повышением уровня воды в реке Урал исполняющий обязанности Орского транспортного прокурора выезжал в район железнодорожного моста на 324-й километр перегона Никель-Орск ЮУЖД. "Опасности затопления железнодорожных путей в настоящий момент нет. Да, вода в нескольких метрах, но она стоит, не поднимается", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938170989.html
орск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, орск, прорыв дамбы в орске
Происшествия, ЖКХ, Орск, Прорыв дамбы в Орске
Прокуратура заявила об отсутствии опасности затопления ж/д путей в Орске
Транспортная прокуратура не увидела опасности затопления ж/д путей в Орске