https://ria.ru/20240406/orsk-1938239412.html

Прокуратура заявила об отсутствии опасности затопления ж/д путей в Орске

Прокуратура заявила об отсутствии опасности затопления ж/д путей в Орске - РИА Новости, 06.04.2024

Прокуратура заявила об отсутствии опасности затопления ж/д путей в Орске

Опасности затопления железнодорожных путей в частично подтопленном Орске пока нет, заявили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:21

2024-04-06T14:21

2024-04-06T14:28

происшествия

жкх

орск

прорыв дамбы в орске

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Опасности затопления железнодорожных путей в частично подтопленном Орске пока нет, заявили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре. Ведомство в своём Telegram-канале сообщило, что в связи с прорывом дамбы в городе Орске и повышением уровня воды в реке Урал исполняющий обязанности Орского транспортного прокурора выезжал в район железнодорожного моста на 324-й километр перегона Никель-Орск ЮУЖД. "Опасности затопления железнодорожных путей в настоящий момент нет. Да, вода в нескольких метрах, но она стоит, не поднимается", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938170989.html

орск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, орск, прорыв дамбы в орске