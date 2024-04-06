https://ria.ru/20240406/orsk-1938198604.html

МЧС использует лодки для эвакуации жителей Орска

МЧС использует лодки для эвакуации жителей Орска - РИА Новости, 06.04.2024

МЧС использует лодки для эвакуации жителей Орска

МЧС России задействует лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации жителей подтопленного Орска Оренбургской области, сообщается в... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:15

2024-04-06T10:15

2024-04-06T10:15

происшествия

россия

орск

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МЧС России задействует лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации жителей подтопленного Орска Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Сотрудники МЧС России используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации людей. Многие из тех, кто ранее отказывался эвакуироваться, теперь обращаются к спасателям с просьбой вывезти их в безопасную зону", — говорится в сообщении. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.

россия

орск

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия размыва дамбы в Орске Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица. 2024-04-06T10:15 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, видео