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МЧС использует лодки для эвакуации жителей Орска - РИА Новости, 06.04.2024
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10:15 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/orsk-1938198604.html
МЧС использует лодки для эвакуации жителей Орска
МЧС использует лодки для эвакуации жителей Орска - РИА Новости, 06.04.2024
МЧС использует лодки для эвакуации жителей Орска
МЧС России задействует лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации жителей подтопленного Орска Оренбургской области, сообщается в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:15
2024-04-06T10:15
происшествия
россия
орск
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МЧС России задействует лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации жителей подтопленного Орска Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Сотрудники МЧС России используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации людей. Многие из тех, кто ранее отказывался эвакуироваться, теперь обращаются к спасателям с просьбой вывезти их в безопасную зону", — говорится в сообщении. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
россия
орск
оренбургская область
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Последствия размыва дамбы в Орске
Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица.
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происшествия, россия, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, видео
Происшествия, Россия, Орск, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
МЧС использует лодки для эвакуации жителей Орска
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МЧС России задействует лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации жителей подтопленного Орска Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
2024-04-06T10:15
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МЧС использует лодки для эвакуации жителей Орска

МЧС использует лодки, вездеходы и внедорожники для эвакуации жителей Орска

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПодтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орск
Подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орск
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орск
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МЧС России задействует лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации жителей подтопленного Орска Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Сотрудники МЧС России используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации людей. Многие из тех, кто ранее отказывался эвакуироваться, теперь обращаются к спасателям с просьбой вывезти их в безопасную зону", — говорится в сообщении.
В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
 
ПроисшествияРоссияОрскОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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