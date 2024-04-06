https://ria.ru/20240406/orsk-1938198604.html
МЧС использует лодки для эвакуации жителей Орска
МЧС использует лодки для эвакуации жителей Орска - РИА Новости, 06.04.2024
МЧС использует лодки для эвакуации жителей Орска
МЧС России задействует лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации жителей подтопленного Орска Оренбургской области, сообщается в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:15
2024-04-06T10:15
2024-04-06T10:15
происшествия
россия
орск
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938215797_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_58d9123a52c1551f6c4e46532f7ff293.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МЧС России задействует лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации жителей подтопленного Орска Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Сотрудники МЧС России используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации людей. Многие из тех, кто ранее отказывался эвакуироваться, теперь обращаются к спасателям с просьбой вывезти их в безопасную зону", — говорится в сообщении. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
россия
орск
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938215797_55:0:674:464_1920x0_80_0_0_3bce3b263dfd1adaa11b01843854536e.jpg
Последствия размыва дамбы в Орске
Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица.
2024-04-06T10:15
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, видео
Происшествия, Россия, Орск, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
МЧС использует лодки для эвакуации жителей Орска
МЧС использует лодки, вездеходы и внедорожники для эвакуации жителей Орска
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
МЧС России задействует лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации жителей подтопленного Орска Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
"Сотрудники МЧС России используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации людей. Многие из тех, кто ранее отказывался эвакуироваться, теперь обращаются к спасателям с просьбой вывезти их в безопасную зону", — говорится в сообщении.
В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.