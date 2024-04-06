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Мэр Оренбурга потребовал от жителей подтопленных домов эвакуироваться

Мэр Оренбурга потребовал от жителей подтопленных домов эвакуироваться - РИА Новости, 06.04.2024

Мэр Оренбурга потребовал от жителей подтопленных домов эвакуироваться

Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов эвакуироваться добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции, об РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:28

2024-04-06T14:28

2024-04-06T15:27

оренбург

происшествия

прорыв дамбы в орске

заречный

солнечный

следственный комитет россии (ск рф)

орск

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УФА, 6 апр — РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов эвакуироваться добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции, об этом он написал в Telegram-канале.По словам главы города, по состоянию на 15:00 (13:00 мск) уровень воды в реке Урал достиг 855 сантиметров."Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления <...> У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции", — заявил Салмин.В частности, он обратился к жителям районов Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева. Это также касается СНТ, находящихся в районе Протопоповской рощи, поселка имени Куйбышева, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ "Дубки" и "Дубовый плес", СНТ у реки Сакмара.Мэр отметил, что в ближайшее время запустят систему оповещения.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах. По данным прокуратуры, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения, Гостехнадзор ранее выявлял нарушения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне подтопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением, сообщили в мэрии Орска.Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше, чем через полторы-две недели. В Оренбургской области действует режим ЧС.

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Подтопленный Старый город в Орске Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно. 2024-04-06T14:28 true PT0M20S

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