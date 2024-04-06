https://ria.ru/20240406/moskva-1938832520.html

Коммунальные службы придают весеннюю свежесть центру Москвы

Коммунальные службы придают весеннюю свежесть центру Москвы - РИА Новости, 09.04.2024

Коммунальные службы придают весеннюю свежесть центру Москвы

Коммунальные службы Москвы усиленно работают в районе Садового кольца над приданием чистоты и опрятности столичным улицам после зимнего периода, передает... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-06T14:31

2024-04-06T14:31

2024-04-09T14:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

садовое кольцо (москва)

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новость. Коммунальные службы Москвы усиленно работают в районе Садового кольца над приданием чистоты и опрятности столичным улицам после зимнего периода, передает корреспондент РИА Новости. Пешеходные дороги промывают специальным шампунем. Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что это делается для удаления мазутных и масляных пятен, а также других загрязнений, которые нельзя смыть обычной водой. Использующееся средство совершенно безопасно и полностью разлагается в почве. Также коммунальные службы моют фасады домов, красят скамейки и столбы. По оценке корреспондента, в районе Садового кольца десятки работников и единиц техники задействованы в уборки.

https://ria.ru/20240405/pamyatniki-1938011013.html

москва

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, петр бирюков