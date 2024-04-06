https://ria.ru/20240406/moskva-1938832520.html
Коммунальные службы придают весеннюю свежесть центру Москвы
Коммунальные службы придают весеннюю свежесть центру Москвы - РИА Новости, 09.04.2024
Коммунальные службы придают весеннюю свежесть центру Москвы
Коммунальные службы Москвы усиленно работают в районе Садового кольца над приданием чистоты и опрятности столичным улицам после зимнего периода, передает... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-06T14:31
2024-04-06T14:31
2024-04-09T14:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/44/1517894426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d18fe11cae1bbd656d3a1a9a5fd3be64.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новость. Коммунальные службы Москвы усиленно работают в районе Садового кольца над приданием чистоты и опрятности столичным улицам после зимнего периода, передает корреспондент РИА Новости. Пешеходные дороги промывают специальным шампунем. Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что это делается для удаления мазутных и масляных пятен, а также других загрязнений, которые нельзя смыть обычной водой. Использующееся средство совершенно безопасно и полностью разлагается в почве. Также коммунальные службы моют фасады домов, красят скамейки и столбы. По оценке корреспондента, в районе Садового кольца десятки работников и единиц техники задействованы в уборки.
https://ria.ru/20240405/pamyatniki-1938011013.html
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/44/1517894426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_002d692812f6073f806c2dbeeb7475a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков