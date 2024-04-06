Рейтинг@Mail.ru
Коммунальные службы придают весеннюю свежесть центру Москвы - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:31 06.04.2024 (обновлено: 14:09 09.04.2024)
https://ria.ru/20240406/moskva-1938832520.html
Коммунальные службы придают весеннюю свежесть центру Москвы
Коммунальные службы придают весеннюю свежесть центру Москвы - РИА Новости, 09.04.2024
Коммунальные службы придают весеннюю свежесть центру Москвы
Коммунальные службы Москвы усиленно работают в районе Садового кольца над приданием чистоты и опрятности столичным улицам после зимнего периода, передает... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-06T14:31
2024-04-09T14:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/44/1517894426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d18fe11cae1bbd656d3a1a9a5fd3be64.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новость. Коммунальные службы Москвы усиленно работают в районе Садового кольца над приданием чистоты и опрятности столичным улицам после зимнего периода, передает корреспондент РИА Новости. Пешеходные дороги промывают специальным шампунем. Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что это делается для удаления мазутных и масляных пятен, а также других загрязнений, которые нельзя смыть обычной водой. Использующееся средство совершенно безопасно и полностью разлагается в почве. Также коммунальные службы моют фасады домов, красят скамейки и столбы. По оценке корреспондента, в районе Садового кольца десятки работников и единиц техники задействованы в уборки.
https://ria.ru/20240405/pamyatniki-1938011013.html
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/44/1517894426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_002d692812f6073f806c2dbeeb7475a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков

Коммунальные службы придают весеннюю свежесть центру Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб моют тротуар шампунем в Москве
Сотрудники коммунальных служб моют тротуар шампунем в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб моют тротуар шампунем в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новость. Коммунальные службы Москвы усиленно работают в районе Садового кольца над приданием чистоты и опрятности столичным улицам после зимнего периода, передает корреспондент РИА Новости.
Пешеходные дороги промывают специальным шампунем. Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что это делается для удаления мазутных и масляных пятен, а также других загрязнений, которые нельзя смыть обычной водой. Использующееся средство совершенно безопасно и полностью разлагается в почве.
Промывка памятника В. В. Маяковскому на Триумфальной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Петр Бирюков: специалисты промоют более 1100 памятников в Москве в апреле
5 апреля, 12:17
Также коммунальные службы моют фасады домов, красят скамейки и столбы. По оценке корреспондента, в районе Садового кольца десятки работников и единиц техники задействованы в уборки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСадовое кольцо (Москва)Городское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала