https://ria.ru/20240406/moshenniki-1938173200.html

Следователь МВД рассказала, как мошенники осваивают "госуслуги"

Следователь МВД рассказала, как мошенники осваивают "госуслуги" - РИА Новости, 06.04.2024

Следователь МВД рассказала, как мошенники осваивают "госуслуги"

Несмотря на то, что телефонные мошенники в Санкт-Петербурге по-прежнему практикуют звонки от лица банков и сотовых операторов, они все чаще пытаются обмануть... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T06:22

2024-04-06T06:22

2024-04-06T06:23

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мошенничество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Несмотря на то, что телефонные мошенники в Санкт-Петербурге по-прежнему практикуют звонки от лица банков и сотовых операторов, они все чаще пытаются обмануть людей, оказывая "госуслуги", а также не брезгуют продажей несуществующих товаров, рассказала РИА Новости следователь ГСУ регионального главка МВД подполковник юстиции Софья Чулкова. Мнимые госуслуги теснят "банки" "Конечно, мошенники продолжают звонить гражданам, представляясь специалистами банков или сотрудниками правоохранительных органов, которые якобы расследуют дела по операциям с их счетами. Но появились и новые преступные схемы: сейчас набирает обороты мошенничество под видом предоставления государственных услуг якобы через соответствующий портал", – сказала она. По словам Чулковой, при этом при звонках на мобильный телефон высвечивается узнаваемый логотип "Госуслуги", который используется и при рассылке смс-сообщений. "В данный момент развивается преступная схема с фишинговыми ссылками, которые ведут якобы на портал государственных услуг либо на "сайт" какого-либо госучреждения. При этом у мошенников могут быть разные цели – от получения доступа к персональным данным гражданина для его обмана до использования его личного кабинета в других преступных схемах, поскольку на некоторых интернет-ресурсах необходима авторизация через портал госуслуг", – пояснила следователь ГСУ ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Чтобы не стать жертвой мошенничества такого рода, она посоветовала обращать внимание на то, что подлинные рассылки от портала государственных услуг всегда носят уведомительный характер и не требуют совершения каких-либо действий по переходу на интернет-ресурс. "Реальные сотрудники портала "Госуслуги" никогда не совершают телефонных звонков в адрес его пользователей", – напомнила Чулкова. Продажа воздуха Как отметила следователь, интернет-мошенники в Петербурге практикуют и такой способ обмана людей, как продажа несуществующих товаров через профильные сайты. При этом "товар" может быть любым – от продукции, которая перестала ввозиться в Россию, до бытовой техники, побывавшей в употреблении. "В моем производстве было уголовное дело о продаже игровых приставок. Поскольку их поставки в Россию тогда ограничили, предприимчивые граждане разработали преступную схему, позволяющую продать товар, не продавая его", – рассказала Чулкова. По ее словам, после размещения объявления о продаже приставок на профильном сайте, мошенники предлагали потенциальным покупателям создать электронные кошельки для последующей оплаты, предлагая помощь в их регистрации. Действуя по этой инструкции, потерпевшие получали подтверждающие письма, схожие с уведомлениями, которые приходят при официальном создании электронного кошелька. "На самом деле это был счет, подконтрольный мошенникам. Далее они специально нагнетали атмосферу, имитируя звонки курьера, который якобы вот-вот привезет заказанные игровые приставки. Одновременно потерпевшим поступали звонки от "топ-менеджера", который убеждал их ускорить процесс продажи, пополнив электронный кошелек, чтобы оплатить покупку самостоятельно, когда ее привезут. В действительности же "сделка" заканчивалась очередным звонком курьера, который якобы опаздывал", – рассказала собеседница агентства. Чулкова привела и ситуацию, когда объектом внимания интернет-мошенников в Петербурге стал сервис по поиску попутчиков для поездки. По ее словам, жертвам обмана предлагалась фишинговая ссылка для заполнения анкеты, которая необходима для официального оформления поездки. Поскольку эта анкета содержала и данные о счете, с которого списывалась ее оплата, соответствующая сумма уходила организаторам "транспортных услуг". По мнению следователя полиции, на фоне активного противостояния интернет-мошенничеству со стороны правоохранителей, эта категория преступников будет искать новые способы обмана людей. Так, уже практикуется использование имитации голоса близких родственников или руководителей по работе, чтобы убедить потенциальную жертву совершить определенные финансовые операции. Также не прекращаются звонки якобы от сотовых операторов о необходимости продлить договор на использование сим-карты. "Единственный способ оградить себя от этой разновидности мошенничества заключается в том, чтобы просто не вступать ни в разговоры, ни в переписку с теми, кто представляется менеджером банка, специалистом в области сотовой связи или сотрудником правоохранительных органов. Возможно, это не вполне вежливо, зато эффективно", – заключила Чулкова.

https://ria.ru/20240402/moshennik-1937241415.html

https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html

https://ria.ru/20240328/tsb-1936326063.html

https://ria.ru/20240326/moshennichestvo-1935843975.html

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санкт-петербург, россия, санкции в отношении россии, технологии, мошенничество