https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

Украина вычерпала американский бюджет до дна

Украина вычерпала американский бюджет до дна - РИА Новости, 06.04.2024

Украина вычерпала американский бюджет до дна

Украинские СМИ с возмущенным негодованием пишут, что конгресс США 9 апреля вновь не будет голосовать за выделение следующего пакета военной помощи в размере 60... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:00

2024-04-06T08:00

2024-04-06T08:01

аналитика

украина

сша

владимир зеленский

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Украинские СМИ с возмущенным негодованием пишут, что конгресс США 9 апреля вновь не будет голосовать за выделение следующего пакета военной помощи в размере 60 миллиардов долларов. Понимание причин столь непонятной для Вашингтона задержки обычно сводится к внуриамериканской политической борьбе и партийному противостоянию, что, конечно же, примитивно и плоско. Киев уже который месяц маринуют сказками про новые танки, пушки и ракеты, что постепенно усугубляет общее положение Украины как на фронте, так и в целом. Владимир Зеленский не так давно говорил, что бюджет его страны более чем наполовину состоит из внешних вливаний.Понятно, что поставки полностью не прекратились и ведутся в рамках старых пакетов и контрактов. Как и то, что у ВСУ в моменте есть и боеприпасы, и амуниция, и все прочее, что позволяет удерживать восточный фронт. При этом даже ребенок понимает, что для ведения столь масштабных боевых действий поставки должны быть ритмичными, ибо старые запасы планомерно исчерпываются, чему активно способствуют российские войска, снижая списочную численность западной брони, артиллерии и авиации.Одна из комплекса причин заключается в том, что у Соединенных Штатов заканчиваются деньги. Точнее, они больше не могут в таком же темпе и объеме швырять доллары в топку войны. Это не фигура речи и не убаюкивающий патриотический нарратив.Американская пресса пишет, что Байдену для выделения нового пакета военной помощи Украине (если его согласует конгресс), возможно, придется отменить собственный указ, ограничивающий объемы экспорта СПГ, произведенного в Штатах. Указ этот был подписан в конце января, и мы подробно рассматривали предпосылки и возможные последствия как для американской экономики, так и для мировых рынков. Прошло всего лишь два месяца, и состоявшийся факт в том, что без постоянного наращивания добычи, сжижения и экспорта, во-первых, под вопросом дальнейший захват внешних рынков, во-вторых — просто неоткуда брать деньги на военную помощь Украине и не только.В этом моменте почему-то вспомнился забавный термин "страна-бензоколонка", который так любят примеривать к России, и стало немного смешно.Давайте же разберемся, что собой представляют военная помощь США, размеры американского рынка СПГ и как они связаны между собой.Сайт Госдепартамента сообщает, что по состоянию на 15 января текущего года Соединенные Штаты конкретно Украине выделили 74,3 миллиарда долларов, из которых:Три последних пункта отмечены как именно военные расходы, совокупно составившие 46,6 миллиарда долларов, или 62 процента от общей доли. На эти деньги украинская армия получила широчайшую номенклатуру вооружений: противотанковые комплексы, приборы ночного видения, системы разведки, включая контрбатарейные, системы минирования и разминирования, инженерные машины. А также средства ПВО, куда вошли системы Patriot, NASAM, HAWK, ракеты AIM-7, RIM-7, AIM-9M. Кроме того, гаубицы Howitzer, минометы от небольших, калибра 60, до самых крупных — калибра 152 миллиметра. Печально известные HIMARS. Авиационные ракеты Zuni и Hydra-70. И еще вертолеты Ми-17, бронемашины Bradley, танки Abrams и Т-72, бронетранспортеры Stryker и M113 и многое другое. Список огромен. Нужно добавить, что Украина является абсолютным рекордсменом по объемам военной помощи, выделенной США. Как упоминалось выше, размер пакета уже превысил 74 миллиарда долларов, в то время как главный "конкурент" — Израиль — за этот же период получил всего 3,3 миллиарда.Что касается производства СПГ, то эта отрасль просто идеально отражает коренную идеологию Америки — в том смысле, что развивается она предельно агрессивно, принося баснословные и все возрастающие прибыли.Когда закончился 2022 год, Соединенные Штаты были третьим по величине экспортером сжиженного газа, уступая Австралии и Катару. За следующий год они совершили рывок и по итогам 2023-го стали абсолютным мировым лидером, нарастив продажи более чем на четырнадцать процентов. Rapidan Energy Group подсчитала, что в 2022-м американские трейдеры отправили за океан 77,5 миллиона тонн СПГ, а в 2023-м — уже 88,9 миллиона. Опять же для понимания размеров пирога и причин, почему Вашингтон любой ценой не дает российским компаниям нарастить свое присутствие на рынке, включая прямой запрет Южной Корее передавать Москве шесть уже построенных газовозов. Общая стоимость экспорта сжиженного газа, произведенного в США, в 2016 году составила 959 миллионов долларов, а по итогам 2022 года этот же показатель превысил 47,3 миллиарда. Кому скучно, может сам высчитать прогрессию.Важнейшим фактором выступают и рынки реализации.Главным покупателем заокеанского СПГ является Европа. В структуре энергобаланса ЕС американский сжиженный газ составляет уже более половины, хотя еще в 2017 году он занимал менее одного процента. То есть дельцы из Белого дома снимают двойные сливки. Евросоюз в складчину выделил Украине почти 120 миллиардов долларов помощи — в 1,5 раза больше Штатов, при этом он тотально зависим от американского газа и покупает его, переливая деньги из своего бюджета в американский.Конечно же, не только американские газовики наполняют федеральный бюджет, но вклад их значителен и постоянно растет, а факт того, что Байден собирается отменить собственный указ о запрете экспорта, свидетельствует, что Вашингтону физически не хватает денег на все свои нужды. Ведь только по процентам госдолга в этом году надо будет заплатить 500 миллиардов долларов, а в рамках программы рефинансирования проблемных активов (TARP) — еще 700.Потому для Киева особо радостных новостей пока не предвидится. Многие эксперты считают, что 2024 год станет переломным в украинском конфликте. И если такой прогноз реализуется, во многом это произойдет потому, что Украина вычерпала американский бюджет до дна.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938070727.html

https://ria.ru/20240405/f-16-1938077439.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938088510.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938132758.html

https://ria.ru/20240404/ssha-1937729681.html

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аналитика, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, ми-17, т-72 "урал", россия