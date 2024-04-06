Антонов высказался об обмене заключенными между Россией и США
Антонов: РФ изучит предложения США по обмену заключенными, если они будут
© Фото : пресс-служба Посольства России в СШААнатолий Антонов
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Анатолий Антонов. Архивное фото
БАТНЕР (Северная Каролина, США), 5 апр - РИА Новости. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что если американская администрация действительно готовит предложения по обмену заключенных с РФ, то их обязательно изучат: надо просто подождать.
"Мне трудно очень… говорить за нынешнюю администрацию американскую. Если они готовят эти предложения, я хочу сказать, что они соответствующим образом будут изучены и наши соответствующие службы дадут адекватный ответ. Вряд ли нам надо сегодня с вами гадать. Надо просто подождать", - сказал посол журналистам по итогам посещения в тюрьме США россиянина Романа Селезнева.
При этом дипломат отметил, что у осужденного в США Селезнева нет шансов выйти из тюрьмы досрочно.
"Таких шансов нет. Есть возможность, если в рамках соответствующего конфиденциального канала его обменяют на кого-либо из американцев. Никаких деталей в этой области я не знаю. Как хорошо сказал Дмитрий Сергеевич Песков, такая вся работа должна проходить в тишине. Мы, в частности дипломаты, не занимаемся данной проблематикой, а занимается специальная служба", - добавил посол.
Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. Селезнев содержится в федеральной тюрьме в городке Батнер, штат Северная Каролина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что относительно обмена журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича у Кремля есть определенные контакты, однако все обменные дела должны проходить в тишине, а нарушение герметичности процесса создает проблемы.
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.