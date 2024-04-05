https://ria.ru/20240405/zayavki-1938072847.html

Свыше 60 тысяч транспортных заявок подали жители МО через "Госуслуги"

Свыше 60 тысяч транспортных заявок подали жители МО через "Госуслуги" - РИА Новости, 05.04.2024

Свыше 60 тысяч транспортных заявок подали жители МО через "Госуслуги"

Более 61 тысячи заявлений получил минтранс Московской области через региональный портал "Госуслуги" с начала года. Самой популярной услугой стало обслуживание... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:43

2024-04-05T15:43

2024-04-05T15:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812554588_0:0:2574:1448_1920x0_80_0_0_2f9c5af7c65a884787cdca8fed6b7c14.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 61 тысячи заявлений получил минтранс Московской области через региональный портал "Госуслуги" с начала года. Самой популярной услугой стало обслуживание карт "Стрелка", сообщил телеканал "360".В министерстве отметили, что в электронном формате жителям доступно 18 видов услуг в сфере транспорта и дорог. Благодаря этому не нужно ходить в МФЦ, оформление документов стало быстрым и удобным.С начала года электронным обслуживанием карт "Стрелка" жители региона воспользовались 35 тысяч раз. Более 20 тысяч запросов было на получение разрешения на работу в службе такси.Также в этом году на портале сделали более удобным согласование схемы транспортного обслуживания территории. Это позволило сократить количество отказов и сделать процедуру проще. В ближайших планах – перевести в электронный вид согласование предоставления земельного участка.Для того чтобы пользователям было удобнее, ведомство проводит тематические вебинары каждую неделю.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)