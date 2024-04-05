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Свыше 60 тысяч транспортных заявок подали жители МО через "Госуслуги"
Свыше 60 тысяч транспортных заявок подали жители МО через "Госуслуги" - РИА Новости, 05.04.2024
Свыше 60 тысяч транспортных заявок подали жители МО через "Госуслуги"
Более 61 тысячи заявлений получил минтранс Московской области через региональный портал "Госуслуги" с начала года. Самой популярной услугой стало обслуживание... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:43
2024-04-05T15:43
2024-04-05T15:43
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 61 тысячи заявлений получил минтранс Московской области через региональный портал "Госуслуги" с начала года. Самой популярной услугой стало обслуживание карт "Стрелка", сообщил телеканал "360".В министерстве отметили, что в электронном формате жителям доступно 18 видов услуг в сфере транспорта и дорог. Благодаря этому не нужно ходить в МФЦ, оформление документов стало быстрым и удобным.С начала года электронным обслуживанием карт "Стрелка" жители региона воспользовались 35 тысяч раз. Более 20 тысяч запросов было на получение разрешения на работу в службе такси.Также в этом году на портале сделали более удобным согласование схемы транспортного обслуживания территории. Это позволило сократить количество отказов и сделать процедуру проще. В ближайших планах – перевести в электронный вид согласование предоставления земельного участка.Для того чтобы пользователям было удобнее, ведомство проводит тематические вебинары каждую неделю.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Более 61 тысячи заявлений получил минтранс Московской области через региональный портал "Госуслуги" с начала года. Самой популярной услугой стало обслуживание карт "Стрелка", сообщил телеканал "360"
.
В министерстве отметили, что в электронном формате жителям доступно 18 видов услуг в сфере транспорта и дорог. Благодаря этому не нужно ходить в МФЦ, оформление документов стало быстрым и удобным.
С начала года электронным обслуживанием карт "Стрелка" жители региона воспользовались 35 тысяч раз. Более 20 тысяч запросов было на получение разрешения на работу в службе такси.
Также в этом году на портале сделали более удобным согласование схемы транспортного обслуживания территории. Это позволило сократить количество отказов и сделать процедуру проще. В ближайших планах – перевести в электронный вид согласование предоставления земельного участка.
Для того чтобы пользователям было удобнее, ведомство проводит тематические вебинары каждую неделю.