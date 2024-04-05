https://ria.ru/20240405/yaponiya-1937945307.html

Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров

Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров - РИА Новости, 05.04.2024

Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров

Япония запретила экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла и литий-ионных аккумуляторов, сообщило Министерство экономики,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T05:53

2024-04-05T05:53

2024-04-05T11:41

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санкции

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ТОКИО, 5 апр — РИА Новости. Япония запретила экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла и литий-ионных аккумуляторов, сообщило Министерство экономики, промышленности и торговли страны на своем сайте.Ограничения коснутся поставок хлороводорода, гидроксида алюминия, нитроцеллюлозы, труб для газо- и нефтепроводов, рения в кусках, порошке и в виде отходов.Также расширен санкционный список, в который входят изделия из недрагоценных металлов. Кроме того, запрещены поставки электроинструмента, в частности шлифовальных инструментов, приспособлений для обработки дерева, пробки, твердой резины, пластика. Нельзя будет экспортировать в Россию микротомы и термостаты.Вводится запрет и на импорт непромышленных алмазов российского происхождения.В список также включили твердое топливо, произведенное из угля, торфа, кокса, полукокса и ретортного угля, ксилол, пековый кокс, нефтяные и битуминозные масла и их производные, вазелин и парафин, нефтяной воск, битумная смесь; водород, азот, кремний, фосфор, мышьяк, хлорсерная кислота и неорганические оксиды недрагоценных металлов, сероуглерод, водный растров аммиака и безводный аммиак, гидроксид натрия, гидроксид алюминия, коллоидные драгметаллы, сплавы серебра, сплавы золота, перекись водорода; изделия из нержавеющей стали, тройные трубы, сварные трубы; пневматические и гидравлические ручные инструменты, ручные инструменты с двигателем; стабилизаторы выпускных трубок, трансформаторы, статические преобразователи, катушки индуктивности объемом от 650 до десяти тысяч киловольт-ампер, батареи таблеточного типа, батареи оксидно-ртутные и с использованием оксида серебра.Раздел судов, по которому санкции принимали ранее, расширили за счет плавучих или погружных буровых или добывающих платформ.Японское правительство приняло меры в пятницу, их официально обнародуют 10 апреля, ограничения вступят в силу 17 апреля, за исключением непромышленных алмазов — запрет на них вступит в силу 10 мая.Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине Токио проводит враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.

https://ria.ru/20240327/bad-1936195774.html

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япония, россия, экономика, украина, нато, санкции