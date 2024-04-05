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Украинские власти сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/vzyrvy-1938068603.html
Украинские власти сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские власти сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Запорожье
Два взрыва прогремели в пятницу подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил в пятницу назначенный Киевом глава Запорожской областной... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:29
2024-04-05T15:29
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Два взрыва прогремели в пятницу подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил в пятницу назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. "Два взрыва в Запорожье", - написал он в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. Кроме того, она объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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запорожская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в Запорожье

Федоров: в Запорожье прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Два взрыва прогремели в пятницу подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил в пятницу назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
"Два взрыва в Запорожье", - написал он в своем Telegram-канале.
Военнослужащие во время учений ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Последний вал: победа России придет с моря
3 апреля, 08:00
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. Кроме того, она объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеКиевВооруженные силы Украины
 
 
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