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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.04.2024
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04:44 05.04.2024 (обновлено: 04:54 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/voronezhskaya_oblast-1937942095.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.04.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области спустя почти четыре часа, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T04:44
2024-04-05T04:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области спустя почти четыре часа, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Ведомство сообщало 00.38, что опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области."РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воронежская область, Происшествия
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

МЧС Воронежской области объявила об отбое опасности атаки БПЛА

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Fotolia / Mulderphoto
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области спустя почти четыре часа, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.
Ведомство сообщало 00.38, что опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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"РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская областьПроисшествия
 
 
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