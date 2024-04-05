https://ria.ru/20240405/voronezhskaya_oblast-1937942095.html

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.04.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области спустя почти четыре часа, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T04:44

2024-04-05T04:44

2024-04-05T04:54

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области спустя почти четыре часа, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Ведомство сообщало 00.38, что опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области."РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240405/krasnodarskiy_kray-1937942310.html

воронежская область

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия