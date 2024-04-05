Передислокация войск. В США забили тревогу из-за хода России на Украине
NI: Россия вынуждает Украину передислоцировать войска на многих участках фронтах
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Действия российских войск на передовой приводят к тому, что ВСУ приходится распылять свои силы, пишет National Interest.
Отмечается, что российские военные адаптировались к условиям практически полной видимости на поле боя и массовому использованию беспилотников. Автор статьи добавил, что они применяют инновационную тактику пехотных штурмов, новые методы использования и противодействия БПЛА, а в последнее время наносят разрушительные удары при помощи планирующих бомб.
"Учитывая эту динамику, широко распространенные разговоры о победе Украины сменились призраком поражения, если Запад не сможет доставить необходимое оружие и припасы. Однако даже если снаряды прибудут вовремя, у Киева есть проблема с кадрами, которую гораздо сложнее решить", — пишет издание.
Так, в статье говорится, что сильное нежелание украинского правительства объявлять очередную мобилизацию может быть связано со страхом перед народным недовольством и сомнениями в способности государства набрать необходимое количество людей.
В конце марта глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.