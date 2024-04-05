https://ria.ru/20240405/ukraina-1938053081.html

Передислокация войск. В США забили тревогу из-за хода России на Украине

Передислокация войск. В США забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 05.04.2024

Передислокация войск. В США забили тревогу из-за хода России на Украине

Действия российских войск на передовой приводят к тому, что ВСУ приходится распылять свои силы, пишет National Interest. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:35

2024-04-05T14:35

2024-04-05T14:35

специальная военная операция на украине

технологии

россия

украина

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Действия российских войск на передовой приводят к тому, что ВСУ приходится распылять свои силы, пишет National Interest."На тактическом и оперативном уровне Россия одновременно задействует многие участки фронта, вынуждая Украину к изнурительной и постоянной передислокации войск", — говорится в материале.Отмечается, что российские военные адаптировались к условиям практически полной видимости на поле боя и массовому использованию беспилотников. Автор статьи добавил, что они применяют инновационную тактику пехотных штурмов, новые методы использования и противодействия БПЛА, а в последнее время наносят разрушительные удары при помощи планирующих бомб."Учитывая эту динамику, широко распространенные разговоры о победе Украины сменились призраком поражения, если Запад не сможет доставить необходимое оружие и припасы. Однако даже если снаряды прибудут вовремя, у Киева есть проблема с кадрами, которую гораздо сложнее решить", — пишет издание.Так, в статье говорится, что сильное нежелание украинского правительства объявлять очередную мобилизацию может быть связано со страхом перед народным недовольством и сомнениями в способности государства набрать необходимое количество людей.В конце марта глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938008750.html

https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html

https://ria.ru/20240405/vsu-1938022971.html

россия

украина

киев

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технологии, россия, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины