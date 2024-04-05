https://ria.ru/20240405/ukraina-1937996894.html

На Украине надеются, что получат от ЕС доход от замороженных активов России

На Украине надеются, что получат от ЕС доход от замороженных активов России - РИА Новости, 05.04.2024

На Украине надеются, что получат от ЕС доход от замороженных активов России

Власти Украины ожидают, что в этом году Киев сможет получить от Евросоюза от 5 до 8 миллиардов евро доходов от замороженных активов РФ, заявила замглавы офиса... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:39

2024-04-05T11:39

2024-04-05T11:39

экономика

украина

россия

киев

владимир зеленский

антон силуанов

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти Украины ожидают, что в этом году Киев сможет получить от Евросоюза от 5 до 8 миллиардов евро доходов от замороженных активов РФ, заявила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая. По ее словам, на данный момент Украине не стоит рассчитывать на получение процентов от замороженных в ЕС российских активов в текущем году. Единственное, что может быть реализовано, это принятие принципиального решения о передаче средств Киеву, окончательная сумма которых неизвестна, отметила Мудрая. "После введения санкций в 2022 году и установления лимитов и ограничений на использование этих (замороженных российских - ред.) средств, в системе Euroclear было аккумулировано 5,2 миллиарда евро доходов. Эти деньги находятся на отдельном счете, и пока не стоит вопрос о передаче этих средств Украине. Когда обсуждались в Еврокомиссии вопросы передачи сверхприбылей Украине, было принято решение, что это будет возможно, начиная с 2024 года.... Наши ожидания, что они составят от 5 до 8 миллиардов евро", - приводит слова Мудрой агентство РБК-Украина. Она отметила, что передача сгенерированных доходов Украине будет возможна после принятия Евросоюзом соответствующего законодательства. При этом подчеркнула, что конкретные суммы трудно называть, поскольку нет публичных официальных реестров, к тому же, "информацию о процентах пока никто не озвучивал". Если говорить, об окончательной сумме активов РФ, на которую Киев можем претендовать в целом, то по данным Мудрой, она варьируется от 250 до 280 миллиардов евро. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920821739.html

https://ria.ru/20240402/aktivy-1937326793.html

https://ria.ru/20240130/aktivy-1924375056.html

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экономика, украина, россия, киев, владимир зеленский, антон силуанов, евросоюз, еврокомиссия, рбк (медиагруппа)