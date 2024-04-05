https://ria.ru/20240405/tsentr-1937919189.html

В Хорошево-Мневниках построят деловой центр по городской программе

В Хорошево-Мневниках построят деловой центр по городской программе - РИА Новости, 05.04.2024

В Хорошево-Мневниках построят деловой центр по городской программе

Деловой центр площадью свыше 85 тысяч квадратных метров будет построен в 3-м Силикатном проезде, реализация проекта даст городу более 12 тысяч рабочих мест,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:13

2024-04-05T09:13

2024-04-05T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Деловой центр площадью свыше 85 тысяч квадратных метров будет построен в 3-м Силикатном проезде, реализация проекта даст городу более 12 тысяч рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Бизнес-центр возведут в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Проект в Хорошево-Мневниках реализует инвестор, входящий в структуру группы компаний MR Group."Проектом предусмотрено возведение U-образного административно-делового комплекса площадью более 85,5 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2028 году. После ввода объекта в эксплуатацию в Хорошево-Мневниках появится свыше 12 тысяч новых рабочих мест", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как отметили в пресс-службе, за четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости – это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,4 триллиона рублей, что позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

https://ria.ru/20240404/tsentr-1937707218.html

https://ria.ru/20240404/biznes-seminary-1937708013.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владислав овчинский