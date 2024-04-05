https://ria.ru/20240405/tsentr-1937919189.html
В Хорошево-Мневниках построят деловой центр по городской программе
В Хорошево-Мневниках построят деловой центр по городской программе - РИА Новости, 05.04.2024
В Хорошево-Мневниках построят деловой центр по городской программе
Деловой центр площадью свыше 85 тысяч квадратных метров будет построен в 3-м Силикатном проезде, реализация проекта даст городу более 12 тысяч рабочих мест,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:13
2024-04-05T09:13
2024-04-05T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Деловой центр площадью свыше 85 тысяч квадратных метров будет построен в 3-м Силикатном проезде, реализация проекта даст городу более 12 тысяч рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Бизнес-центр возведут в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Проект в Хорошево-Мневниках реализует инвестор, входящий в структуру группы компаний MR Group."Проектом предусмотрено возведение U-образного административно-делового комплекса площадью более 85,5 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2028 году. После ввода объекта в эксплуатацию в Хорошево-Мневниках появится свыше 12 тысяч новых рабочих мест", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как отметили в пресс-службе, за четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости – это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,4 триллиона рублей, что позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
https://ria.ru/20240404/tsentr-1937707218.html
https://ria.ru/20240404/biznes-seminary-1937708013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Деловой центр площадью свыше 85 тысяч квадратных метров будет построен в 3-м Силикатном проезде, реализация проекта даст городу более 12 тысяч рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Бизнес-центр возведут в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Проект в Хорошево-Мневниках реализует инвестор, входящий в структуру группы компаний MR Group
.
"Проектом предусмотрено возведение U-образного административно-делового комплекса площадью более 85,5 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2028 году. После ввода объекта в эксплуатацию в Хорошево-Мневниках появится свыше 12 тысяч новых рабочих мест", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как отметили в пресс-службе, за четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости – это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,4 триллиона рублей, что позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.