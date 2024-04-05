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Трамп заподозрил Байдена в употреблении стимуляторов перед выступлениями - РИА Новости, 05.04.2024
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03:21 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/tramp-1937939217.html
Трамп заподозрил Байдена в употреблении стимуляторов перед выступлениями
Трамп заподозрил Байдена в употреблении стимуляторов перед выступлениями - РИА Новости, 05.04.2024
Трамп заподозрил Байдена в употреблении стимуляторов перед выступлениями
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава государства Джо Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T03:21
2024-04-05T03:21
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава государства Джо Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов. "Знаете, как они нашли белую субстанцию в Белом доме, которая оказалась кокаином. Не знаю, но, кажется, что-то там происходит, потому что я смотрел его выступление "О состоянии союза", и он был заряжен с самого начала, а к концу угас. Что-то происходит", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. Бывший президент заявил, что Байдена необходимо протестировать на наркотики. "Не знаю, что он употребляет, но он был в экстазе", - сказал Трамп. "Очевидно, ему каким-то образом помогают, большую часть времени он выглядит так, будто сейчас заснет, а потом внезапно выходит и не очень хорошо выступает", - заявил политик.
https://ria.ru/20240404/bayden-1937733857.html
https://ria.ru/20240210/tramp-1926528351.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заподозрил Байдена в употреблении стимуляторов перед выступлениями

Трамп считает, что Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава государства Джо Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов.
«
"Знаете, как они нашли белую субстанцию в Белом доме, которая оказалась кокаином. Не знаю, но, кажется, что-то там происходит, потому что я смотрел его выступление "О состоянии союза", и он был заряжен с самого начала, а к концу угас. Что-то происходит", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Бывший президент заявил, что Байдена необходимо протестировать на наркотики. "Не знаю, что он употребляет, но он был в экстазе", - сказал Трамп.
"Очевидно, ему каким-то образом помогают, большую часть времени он выглядит так, будто сейчас заснет, а потом внезапно выходит и не очень хорошо выступает", - заявил политик.
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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