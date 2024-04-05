https://ria.ru/20240405/tramp-1937939217.html

Трамп заподозрил Байдена в употреблении стимуляторов перед выступлениями

Трамп заподозрил Байдена в употреблении стимуляторов перед выступлениями - РИА Новости, 05.04.2024

Трамп заподозрил Байдена в употреблении стимуляторов перед выступлениями

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава государства Джо Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T03:21

2024-04-05T03:21

2024-04-05T03:21

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава государства Джо Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов. "Знаете, как они нашли белую субстанцию в Белом доме, которая оказалась кокаином. Не знаю, но, кажется, что-то там происходит, потому что я смотрел его выступление "О состоянии союза", и он был заряжен с самого начала, а к концу угас. Что-то происходит", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. Бывший президент заявил, что Байдена необходимо протестировать на наркотики. "Не знаю, что он употребляет, но он был в экстазе", - сказал Трамп. "Очевидно, ему каким-то образом помогают, большую часть времени он выглядит так, будто сейчас заснет, а потом внезапно выходит и не очень хорошо выступает", - заявил политик.

https://ria.ru/20240404/bayden-1937733857.html

https://ria.ru/20240210/tramp-1926528351.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден