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Возле подъезда дома в Сургуте застрелили мужчину
Возле подъезда дома в Сургуте застрелили мужчину - РИА Новости, 05.04.2024
Возле подъезда дома в Сургуте застрелили мужчину
Мужчину застрелили из огнестрельного оружия возле подъезда дома в Сургуте (ХМАО), возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:41
2024-04-05T12:41
2024-04-05T14:36
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Мужчину застрелили из огнестрельного оружия возле подъезда дома в Сургуте (ХМАО), возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "В четверг около 20.00 мск неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома №55 по проспекту Мира в Сургуте, совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в жителя Сургута, 1979 года рождения. Смерть мужчины наступила на месте преступления", – говорится в сообщении. Следователи завели уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут. По данным местных СМИ, был убит один из сургутских бизнесменов, его застрелили на глазах у жены и ребенка.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники полиции устанавливают местонахождение подозреваемого в убийстве 44-летнего бизнесмена. "Он был убит на глазах жены и ребенка, являлся индивидуальным предпринимателем. Нападавший был в маске", – отметили в ведомстве.
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происшествия, сургут, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Следственный комитет России (СК РФ)
Возле подъезда дома в Сургуте застрелили мужчину
СК возбудил дело после убийства мужчины возле подъезда дома в Сургуте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости.
Мужчину застрелили из огнестрельного оружия возле подъезда дома в Сургуте (ХМАО), возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале
.
"В четверг около 20.00 мск неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома №55 по проспекту Мира в Сургуте, совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в жителя Сургута, 1979 года рождения. Смерть мужчины наступила на месте преступления", – говорится в сообщении.
Следователи завели уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут.
По данным местных СМИ, был убит один из сургутских бизнесменов, его застрелили на глазах у жены и ребенка.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники полиции устанавливают местонахождение подозреваемого в убийстве 44-летнего бизнесмена. "Он был убит на глазах жены и ребенка, являлся индивидуальным предпринимателем. Нападавший был в маске", – отметили в ведомстве.