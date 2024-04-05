https://ria.ru/20240405/surgut-1938017929.html

Возле подъезда дома в Сургуте застрелили мужчину

Возле подъезда дома в Сургуте застрелили мужчину - РИА Новости, 05.04.2024

Возле подъезда дома в Сургуте застрелили мужчину

Мужчину застрелили из огнестрельного оружия возле подъезда дома в Сургуте (ХМАО), возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:41

2024-04-05T12:41

2024-04-05T14:36

происшествия

сургут

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Мужчину застрелили из огнестрельного оружия возле подъезда дома в Сургуте (ХМАО), возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "В четверг около 20.00 мск неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома №55 по проспекту Мира в Сургуте, совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в жителя Сургута, 1979 года рождения. Смерть мужчины наступила на месте преступления", – говорится в сообщении. Следователи завели уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут. По данным местных СМИ, был убит один из сургутских бизнесменов, его застрелили на глазах у жены и ребенка.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники полиции устанавливают местонахождение подозреваемого в убийстве 44-летнего бизнесмена. "Он был убит на глазах жены и ребенка, являлся индивидуальным предпринимателем. Нападавший был в маске", – отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934120150.html

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происшествия, сургут, следственный комитет россии (ск рф)