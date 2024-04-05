https://ria.ru/20240405/stolknovenie-1937946502.html

В Бурятии при столкновении поезда с автомобилем погиб человек

В Бурятии при столкновении поезда с автомобилем погиб человек - РИА Новости, 05.04.2024

В Бурятии при столкновении поезда с автомобилем погиб человек

Поезд врезался в автомобиль на железнодорожном переезде перегона Икабья-Сенаторский в Бурятии, один человек погиб, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T06:14

2024-04-05T06:14

2024-04-05T09:48

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Поезд врезался в автомобиль на железнодорожном переезде перегона Икабья-Сенаторский в Бурятии, один человек погиб, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Организована проверка по факту ДТП на железнодорожном переезде перегона Икабья-Сенаторский Восточно-Сибирской железной дороги. По предварительным данным, 5 апреля 2024 года в 7.40 по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля скончался от полученных травм", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение по указанному участку пути уже восстановлено.

https://ria.ru/20231008/elektrichka-1901359217.html

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2024

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происшествия