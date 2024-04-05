Российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении
МО: российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на Авдеевском направлении
Российский военнослужащий на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск улучшено тактическое положение по переднему краю", — говорится в релизе.
За неделю Вооруженные силы России нанесли удары по подразделениям противника в районах Белогоровки в ЛНР, Курдюмовки, Новомихайловки, Клещеевки, Спорного, Андреевки и Часова Яра в ДНР. Также войска отразили 15 контратак ВСУ.
Всего противник потерял на этом участке фронта более 2110 военных, шесть танков, 11 боевых бронированных машин, 89 автомобилей и 40 орудий полевой артиллерии.
Ситуация на других направлениях
Министерство напомнило, что Центральная группировка войск освободила населенный пункт Водяное в ДНР и продолжила продвижение вглубь обороны противника. За неделю ВС России отбили 39 контратак противника на Авдеевском направлении.
ВСУ потеряли свыше 1695 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.
Западная группировка войск нанесла удары по живой силе и технике противника на Купянском направлении — в районах Ямполовки в ДНР, Стельмаховки в ЛНР и Строевки в Харьковской области.
Кроме того, за неделю бойцы отбили десять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери Киева составили до 270 военных, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии.
На Южнодонецком направлении продвинулись подразделения Восточной группировки войск. Они ударили по противнику возле Урожайного и Угледара в ДНР, Малиновки в Запорожской области. ВСУ потеряли более 760 бойцов, восемь танков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии.
Группировка войск "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении более 240 военных, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и две артиллерийские системы М777.
Кроме того, ВС России сбили три штурмовика Су-25 на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300, два истребителя Су-27 и один МиГ-29.
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