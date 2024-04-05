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Российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 05.04.2024 (обновлено: 15:55 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938064108.html
Российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении
Российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении - РИА Новости, 05.04.2024
Российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении
Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:09
2024-04-05T15:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
луганская народная республика
клещеевка
донецкая народная республика
су-27
су-25
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск улучшено тактическое положение по переднему краю", — говорится в релизе.За неделю Вооруженные силы России нанесли удары по подразделениям противника в районах Белогоровки в ЛНР, Курдюмовки, Новомихайловки, Клещеевки, Спорного, Андреевки и Часова Яра в ДНР. Также войска отразили 15 контратак ВСУ.Всего противник потерял на этом участке фронта более 2110 военных, шесть танков, 11 боевых бронированных машин, 89 автомобилей и 40 орудий полевой артиллерии.Ситуация на других направленияхМинистерство напомнило, что Центральная группировка войск освободила населенный пункт Водяное в ДНР и продолжила продвижение вглубь обороны противника. За неделю ВС России отбили 39 контратак противника на Авдеевском направлении.ВСУ потеряли свыше 1695 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.Западная группировка войск нанесла удары по живой силе и технике противника на Купянском направлении — в районах Ямполовки в ДНР, Стельмаховки в ЛНР и Строевки в Харьковской области.Кроме того, за неделю бойцы отбили десять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери Киева составили до 270 военных, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии.На Южнодонецком направлении продвинулись подразделения Восточной группировки войск. Они ударили по противнику возле Урожайного и Угледара в ДНР, Малиновки в Запорожской области. ВСУ потеряли более 760 бойцов, восемь танков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии.Группировка войск "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении более 240 военных, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и две артиллерийские системы М777.Кроме того, ВС России сбили три штурмовика Су-25 на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300, два истребителя Су-27 и один МиГ-29.
https://ria.ru/20240405/chasov_yar-1937948071.html
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клещеевка
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вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, клещеевка, донецкая народная республика, су-27, су-25, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Луганская Народная Республика, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Су-27, Су-25, ЗРК С-300
Российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении

МО: российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на Авдеевском направлении
Российский военнослужащий на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск улучшено тактическое положение по переднему краю", — говорится в релизе.
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Вчера, 07:02
За неделю Вооруженные силы России нанесли удары по подразделениям противника в районах Белогоровки в ЛНР, Курдюмовки, Новомихайловки, Клещеевки, Спорного, Андреевки и Часова Яра в ДНР. Также войска отразили 15 контратак ВСУ.
Всего противник потерял на этом участке фронта более 2110 военных, шесть танков, 11 боевых бронированных машин, 89 автомобилей и 40 орудий полевой артиллерии.
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Вчера, 08:00

Ситуация на других направлениях

Министерство напомнило, что Центральная группировка войск освободила населенный пункт Водяное в ДНР и продолжила продвижение вглубь обороны противника. За неделю ВС России отбили 39 контратак противника на Авдеевском направлении.
ВСУ потеряли свыше 1695 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.
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Западная группировка войск нанесла удары по живой силе и технике противника на Купянском направлении — в районах Ямполовки в ДНР, Стельмаховки в ЛНР и Строевки в Харьковской области.
Кроме того, за неделю бойцы отбили десять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери Киева составили до 270 военных, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии.
На Южнодонецком направлении продвинулись подразделения Восточной группировки войск. Они ударили по противнику возле Урожайного и Угледара в ДНР, Малиновки в Запорожской области. ВСУ потеряли более 760 бойцов, восемь танков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии.
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29 марта, 12:53
Группировка войск "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении более 240 военных, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и две артиллерийские системы М777.
Кроме того, ВС России сбили три штурмовика Су-25 на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300, два истребителя Су-27 и один МиГ-29.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЛуганская Народная РеспубликаКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаСу-27Су-25ЗРК С-300
 
 
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