https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938064108.html

Российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении

Российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении - РИА Новости, 05.04.2024

Российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении

Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:09

2024-04-05T15:09

2024-04-05T15:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

луганская народная республика

клещеевка

донецкая народная республика

су-27

су-25

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск улучшено тактическое положение по переднему краю", — говорится в релизе.За неделю Вооруженные силы России нанесли удары по подразделениям противника в районах Белогоровки в ЛНР, Курдюмовки, Новомихайловки, Клещеевки, Спорного, Андреевки и Часова Яра в ДНР. Также войска отразили 15 контратак ВСУ.Всего противник потерял на этом участке фронта более 2110 военных, шесть танков, 11 боевых бронированных машин, 89 автомобилей и 40 орудий полевой артиллерии.Ситуация на других направленияхМинистерство напомнило, что Центральная группировка войск освободила населенный пункт Водяное в ДНР и продолжила продвижение вглубь обороны противника. За неделю ВС России отбили 39 контратак противника на Авдеевском направлении.ВСУ потеряли свыше 1695 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.Западная группировка войск нанесла удары по живой силе и технике противника на Купянском направлении — в районах Ямполовки в ДНР, Стельмаховки в ЛНР и Строевки в Харьковской области.Кроме того, за неделю бойцы отбили десять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери Киева составили до 270 военных, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии.На Южнодонецком направлении продвинулись подразделения Восточной группировки войск. Они ударили по противнику возле Урожайного и Угледара в ДНР, Малиновки в Запорожской области. ВСУ потеряли более 760 бойцов, восемь танков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии.Группировка войск "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении более 240 военных, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и две артиллерийские системы М777.Кроме того, ВС России сбили три штурмовика Су-25 на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300, два истребителя Су-27 и один МиГ-29.

https://ria.ru/20240405/chasov_yar-1937948071.html

https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

https://ria.ru/20240329/avdeevka-1936592822.html

https://ria.ru/20240329/vsu-1936614237.html

https://ria.ru/20240322/kharkov-1934937206.html

россия

луганская народная республика

клещеевка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, клещеевка, донецкая народная республика, су-27, су-25, зрк с-300