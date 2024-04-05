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ВС России быстро продвигаются на Авдеевском направлении, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:04 05.04.2024 (обновлено: 02:14 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1937936062.html
ВС России быстро продвигаются на Авдеевском направлении, заявили в ДНР
ВС России быстро продвигаются на Авдеевском направлении, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.04.2024
ВС России быстро продвигаются на Авдеевском направлении, заявили в ДНР
Украинские войска ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении, российские войска быстро продвигаются вперед, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T02:04
2024-04-05T02:14
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении, российские войска быстро продвигаются вперед, рассказал в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.&quot;Действительно, каждый день мы получаем сообщения о взятии или уничтожении очередного укрепрайона противника, либо о взятии очередного населенного пункта&quot;, — заявил он.По словам Гагина, такое быстрое продвижение российских военных на этом направлении в том числе обусловлено тем, что противник не был намерен и не был готов отступать из Авдеевки."Они считали Авдеевку последней крепостью, которую они никогда не сдадут. Они действительно в это свято верили. Они действительно верили в то, что их хозяева из НАТО будут постоянно их снабжать — боеприпасами, финансово, техникой, что приедут какие-то там наемники. Но этого не произошло", – подчеркнул он.Как полагает собеседник агентства, противник не был готов отступать на запасные линии обороны – "их просто не было". В результате, отметил советник Пушилина, противник вынужден отступать в поле и неподготовленные для обороны населенные пункты, где не удается задерживаться надолго.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон — был освобожден российской армией 17 февраля.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934321028.html
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937506302.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928064730.html
авдеевка
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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
ВС России быстро продвигаются на Авдеевском направлении, заявили в ДНР

Советник Пушилина Гагин: ВС России быстро продвигаются на Авдеевском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении, российские войска быстро продвигаются вперед, рассказал в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«

"Действительно, каждый день мы получаем сообщения о взятии или уничтожении очередного укрепрайона противника, либо о взятии очередного населенного пункта", — заявил он.

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По словам Гагина, такое быстрое продвижение российских военных на этом направлении в том числе обусловлено тем, что противник не был намерен и не был готов отступать из Авдеевки.
"Они считали Авдеевку последней крепостью, которую они никогда не сдадут. Они действительно в это свято верили. Они действительно верили в то, что их хозяева из НАТО будут постоянно их снабжать — боеприпасами, финансово, техникой, что приедут какие-то там наемники. Но этого не произошло", – подчеркнул он.
Как полагает собеседник агентства, противник не был готов отступать на запасные линии обороны – "их просто не было".
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В результате, отметил советник Пушилина, противник вынужден отступать в поле и неподготовленные для обороны населенные пункты, где не удается задерживаться надолго.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон — был освобожден российской армией 17 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинЯн ГагинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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