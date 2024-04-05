https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1937936062.html

ВС России быстро продвигаются на Авдеевском направлении, заявили в ДНР

ВС России быстро продвигаются на Авдеевском направлении, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.04.2024

ВС России быстро продвигаются на Авдеевском направлении, заявили в ДНР

Украинские войска ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении, российские войска быстро продвигаются вперед, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T02:04

2024-04-05T02:04

2024-04-05T02:14

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

ян гагин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении, российские войска быстро продвигаются вперед, рассказал в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."Действительно, каждый день мы получаем сообщения о взятии или уничтожении очередного укрепрайона противника, либо о взятии очередного населенного пункта", — заявил он.По словам Гагина, такое быстрое продвижение российских военных на этом направлении в том числе обусловлено тем, что противник не был намерен и не был готов отступать из Авдеевки."Они считали Авдеевку последней крепостью, которую они никогда не сдадут. Они действительно в это свято верили. Они действительно верили в то, что их хозяева из НАТО будут постоянно их снабжать — боеприпасами, финансово, техникой, что приедут какие-то там наемники. Но этого не произошло", – подчеркнул он.Как полагает собеседник агентства, противник не был готов отступать на запасные линии обороны – "их просто не было". В результате, отметил советник Пушилина, противник вынужден отступать в поле и неподготовленные для обороны населенные пункты, где не удается задерживаться надолго.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон — был освобожден российской армией 17 февраля.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1934321028.html

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937506302.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928064730.html

авдеевка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авдеевка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, нато