ВС России быстро продвигаются на Авдеевском направлении, заявили в ДНР
Советник Пушилина Гагин: ВС России быстро продвигаются на Авдеевском направлении
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении, российские войска быстро продвигаются вперед, рассказал в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
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"Действительно, каждый день мы получаем сообщения о взятии или уничтожении очередного укрепрайона противника, либо о взятии очередного населенного пункта", — заявил он.
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По словам Гагина, такое быстрое продвижение российских военных на этом направлении в том числе обусловлено тем, что противник не был намерен и не был готов отступать из Авдеевки.
"Они считали Авдеевку последней крепостью, которую они никогда не сдадут. Они действительно в это свято верили. Они действительно верили в то, что их хозяева из НАТО будут постоянно их снабжать — боеприпасами, финансово, техникой, что приедут какие-то там наемники. Но этого не произошло", – подчеркнул он.
Как полагает собеседник агентства, противник не был готов отступать на запасные линии обороны – "их просто не было".
В результате, отметил советник Пушилина, противник вынужден отступать в поле и неподготовленные для обороны населенные пункты, где не удается задерживаться надолго.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон — был освобожден российской армией 17 февраля.
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