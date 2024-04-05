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В Москве из незаконной продажи изъяли более 3,5 тысячи растений
В Москве из незаконной продажи изъяли более 3,5 тысячи растений - РИА Новости, 05.04.2024
В Москве из незаконной продажи изъяли более 3,5 тысячи растений
Правоохранители изъяли из незаконного оборота в Москве более 3,5 тысячи краснокнижных растений в рамках акции "Первоцвет-2024", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:43
2024-04-05T16:43
2024-04-05T16:43
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правоохранители изъяли из незаконного оборота в Москве более 3,5 тысячи краснокнижных растений в рамках акции "Первоцвет-2024", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Подведены итоги акции "Первоцвет-2024". В ходе 112 совместных проверок инспекторы Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и сотрудники полиции конфисковали более 3,5 тысячи краснокнижных растений", - уточнили в ведомстве. По данным пресс-службы, больше всего нарушений зафиксировали в Центральном административном округе столицы. В самой крупной партии краснокнижных цветов, которую изъяли у одного торговца, было 1,5 тысячи растений. Виновных привлекли к административной ответственности. "Традиционно особой популярностью у недобросовестных торговцев пользуются подснежники или галантусы. Из-за этого их численность в мире стремительно уменьшается", - подчеркнули в департаменте. В ведомстве сообщили, что акцию "Первоцвет-2024" впервые поддержал городской транспорт. Так, интерактивный тематический видеоролик, призывающий беречь подснежники, транслировали на медиаэкранах в вагонах столичного метро и салонах наземного транспорта. "Перейдя по QR-коду, указанному в ролике, горожане могли скачать специальные обои на мобильный телефон с изображением первоцветов", - рассказали в пресс-службе. За последние четыре года в Москве в ходе подобных рейдов изъяли более 12,2 тысячи цветов, сообщили в департаменте. Как отмечается на сайте мэра и правительства Москвы, в 2023 году в рамках операции "Первоцвет" из незаконного оборота изъяли более 5 тысяч подснежников.
https://ria.ru/20240314/podsnezhniki-1932935672.html
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москва, общество
В Москве из незаконной продажи изъяли более 3,5 тысячи растений
В Москве из незаконной продажи изъяли более 3,5 тысячи краснокнижных растений
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правоохранители изъяли из незаконного оборота в Москве более 3,5 тысячи краснокнижных растений в рамках акции "Первоцвет-2024", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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"Подведены итоги акции "Первоцвет-2024". В ходе 112 совместных проверок инспекторы Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и сотрудники полиции конфисковали более 3,5 тысячи краснокнижных растений", - уточнили в ведомстве.
По данным пресс-службы, больше всего нарушений зафиксировали в Центральном административном округе столицы. В самой крупной партии краснокнижных цветов, которую изъяли у одного торговца, было 1,5 тысячи растений. Виновных привлекли к административной ответственности.
"Традиционно особой популярностью у недобросовестных торговцев пользуются подснежники или галантусы. Из-за этого их численность в мире стремительно уменьшается", - подчеркнули в департаменте.
В ведомстве сообщили, что акцию "Первоцвет-2024" впервые поддержал городской транспорт. Так, интерактивный тематический видеоролик, призывающий беречь подснежники, транслировали на медиаэкранах в вагонах столичного метро и салонах наземного транспорта.
"Перейдя по QR-коду, указанному в ролике, горожане могли скачать специальные обои на мобильный телефон с изображением первоцветов", - рассказали в пресс-службе.
За последние четыре года в Москве в ходе подобных рейдов изъяли более 12,2 тысячи цветов, сообщили в департаменте.
Как отмечается на сайте мэра и правительства Москвы, в 2023 году в рамках операции "Первоцвет" из незаконного оборота изъяли более 5 тысяч подснежников.