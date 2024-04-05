https://ria.ru/20240405/rasteniya-1938089374.html

В Москве из незаконной продажи изъяли более 3,5 тысячи растений

В Москве из незаконной продажи изъяли более 3,5 тысячи растений - РИА Новости, 05.04.2024

В Москве из незаконной продажи изъяли более 3,5 тысячи растений

Правоохранители изъяли из незаконного оборота в Москве более 3,5 тысячи краснокнижных растений в рамках акции "Первоцвет-2024", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:43

2024-04-05T16:43

2024-04-05T16:43

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149200/92/1492009229_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_70310cef5cb378f73cac94d4caf8ec20.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правоохранители изъяли из незаконного оборота в Москве более 3,5 тысячи краснокнижных растений в рамках акции "Первоцвет-2024", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Подведены итоги акции "Первоцвет-2024". В ходе 112 совместных проверок инспекторы Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и сотрудники полиции конфисковали более 3,5 тысячи краснокнижных растений", - уточнили в ведомстве. По данным пресс-службы, больше всего нарушений зафиксировали в Центральном административном округе столицы. В самой крупной партии краснокнижных цветов, которую изъяли у одного торговца, было 1,5 тысячи растений. Виновных привлекли к административной ответственности. "Традиционно особой популярностью у недобросовестных торговцев пользуются подснежники или галантусы. Из-за этого их численность в мире стремительно уменьшается", - подчеркнули в департаменте. В ведомстве сообщили, что акцию "Первоцвет-2024" впервые поддержал городской транспорт. Так, интерактивный тематический видеоролик, призывающий беречь подснежники, транслировали на медиаэкранах в вагонах столичного метро и салонах наземного транспорта. "Перейдя по QR-коду, указанному в ролике, горожане могли скачать специальные обои на мобильный телефон с изображением первоцветов", - рассказали в пресс-службе. За последние четыре года в Москве в ходе подобных рейдов изъяли более 12,2 тысячи цветов, сообщили в департаменте. Как отмечается на сайте мэра и правительства Москвы, в 2023 году в рамках операции "Первоцвет" из незаконного оборота изъяли более 5 тысяч подснежников.

https://ria.ru/20240314/podsnezhniki-1932935672.html

https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905552123.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество